A pocas horas de cumplirse un nuevo aniversario del denominado estallido social que se desarrolló el 18 de octubre de 2019, el candidato presidencial oficialista, Sebastián Sichel, se refirió a la conmemoración del movimientos social haciendo un llamado a los candidatos a condenar la violencia.

En un punto de prensa en el contexto de su campaña, el ex ministro fue enfático respecto al tema y manifestó: “lamento el 18 de octubre, es un dolor tremendo, porque lo que hicimos ahí fue hacer que la violencia superara la posibilidad de hacer los cambios en democracia”.

Al mismo tiempo, el abanderado de Chile Podemos más emplazó a sus contrincantes en la carrera presidencial, tanto a la senadora de la Democracia Cristiana y ex presidenta del Senado como al diputado de Convergencia Social oriundo de Magallanes.

“Lamentaría mucho que los candidatos –que a esta altura son como lo mismo–, Yasna Provoste y Gabriel Boric, no pongan todo el acento en mañana en detener la violencia, en hacer un llamado a que no haya violencia“, complementó.

En paralelo, indicó que de no existir dicho llamamiento, los candidatos “pueden ser responsables –si hay violencia mañana– de no haber hecho lo necesario para decir que ese no es el camino“.

“Retiren mañana el proyecto de indulto”

En otro acto público relativo a su campaña, pero bajo el mismo contexto del aniversario del estallido social, el ex presidente de BancoEstado aludió al proyecto de indulto impulsado en el Congreso Nacional para dejar en libertad a aquellos detenidos en el marco de la revolución social de octubre que no cuenten con las evidencias necesarias para su detención.

En la oportunidad, Sichel volvió a apuntar sus dardos contra los candidatos anteriormente mencionados y los llamo a “que retiren mañana el proyecto de indulto“, pues, a su juicio, “esa es la mejor forma de terminar el 18 de octubre“.

“Si es verdad que no creen en la violencia, retiren el prefecto de indulto ilegítimo e inmoral, que le está diciendo a los chilenos que es más importante el que agredió a Carabineros, o el que saqueó una pyme, que un chileno que se quedó sin metro o que no puede circular libremente en Chile”, cerró el candidato.