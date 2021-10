Este miércoles la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, aprobó en particular el proyecto de ley que busca conceder un indulto general por razones humanitarias a las personas detenidas en el marco de las manifestaciones ciudadanas del estallido social.

Con votos a favor de los senadores Pedro Araya (Partido Regionalista Independiente), Alfonso De Urresti (PS) y Juan Ignacio Latorre (RD) y el rechazo de los senadores Luz Ebensperger (UDI) y Rodrigo Galilea (RN), se despachó la iniciativa sin indicaciones a la Sala del Senado.

En esa línea, la Comisión estableció que existen dos artículos de rango orgánico constitucional, que requieren de 25 votos para su aprobación, mientras que el resto del articulado de la iniciativa solo necesita contar con 22 votos a favor.

Durante el trámite legislativo, el senador Latorre -uno de los autores del proyecto- solicitó abrir un plazo de indicaciones que fue rechazado por el presidente de la Comisión, Pedro Araya, argumentando que si bien se autorizó la discusión particular y general de la iniciativa, no se liberó de elaborar un segundo informe, lo que implicaría dos discusiones en particular.

Al respecto, el senador Araya señaló que debido a la sobrecarga de la instancia, sus integrantes prefieren que la iniciativa sea primero votada en Sala, para determinar si cuenta con los votos suficientes para seguir con su trámite.

El presidente de la comisión también explicó que e proyecto de indulto no tiene urgencia, por lo que es tarea de los comités determinar cuándo se pondrá en votación por el Pleno de la Cámara Alta.