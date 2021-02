El ex presidente de BancoEstado y actual precandidato presidencial Sebastián Sichel se refirió a la polémica que surgió durante el lunes, luego de que el abanderado de RN y ex ministro, Mario Desbordes, dijera que el segundo piso de La Moneda tenía un “tapado”.

“Justo el independiente, el que viene llegando, justo es al que todo el mundo lo apoya. No sé si soy el tapado de alguien o no. Mientras más apoyos transversalmente me lleguen del mundo de Chile Vamos, yo feliz. Parece que algunos están demasiado perseguidos conmigo”, declaró en Radio Pauta.

Junto a esto, reiteró su intención de representar a un amplio espectro del oficialismo y de llegar incluso a sectores de la DC. “Ojalá hubiera mucha gente del gobierno, ojalá me apoyara mucha gente de Chile Vamos, que vaya de Libertad y Desarrollo hasta gente del mundo de la Democracia Cristiana“, expresó.

En la misma línea, aseguró que “no he visto ningún involucramiento particular del gobierno en la campaña“.

Lee también: Cubillos y el monto para su campaña: “Por lo que me dicen que voy a sacar en votos, estoy considerando el mínimo”

Incluso, aseveró que aún espera la invitación formal a ser parte de las primarias de Chile Vamos: “soy como el novio esperando en el altar”.

Lo anterior porque, según dice, “en una primaria de una coalición, sólo los partidos incumbentes, a los que le vas a competir, puedes participar. Si ellos deciden no invitarte no puedes participar”.

Durante el mismo lunes, el ministro Secretario General del Gobierno, Jaime Bellolio, declaró que “el gobierno no tiene candidato presidencial, en Chile Vamos hay diferentes candidaturas y el gobierno es absolutamente prescindente en aquello”.