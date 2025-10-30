Shopee anuncia el fin de sus operaciones en Chile: “Ya no será posible hacer nuevos pedidos”

La plataforma de comercio electrónico dejará de funcionar este jueves 30 de octubre, luego de la entrada en vigencia del cobro de IVA a las compras en sitios internacionales.

La aplicación china Shopee anunció el cierre definitivo de sus operaciones en Chile. La empresa comunicó que su plataforma dejará de funcionar a partir de las 23:59 horas de este jueves 30 de octubre, por lo que ya no será posible realizar nuevos pedidos.

“A partir de ese momento, ya no será posible realizar nuevos pedidos”, señaló la compañía a través de un comunicado difundido en su aplicación. Sin embargo, todos los pedidos efectuados antes de esa fecha seguirán siendo procesados y entregados con normalidad.

El servicio de atención al cliente continuará disponible para resolver dudas o asistir a los usuarios respecto al estado de sus compras, precisó la firma.

Contexto: El nuevo IVA a compras internacionales

El anuncio se produce una semana después de la entrada en vigencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las compras en plataformas extranjeras como AliExpress, Shein, Temu y la propia Shopee, lo que encarecerá los precios de productos importados de bajo costo.

Hasta ahora, Shopee era una de las aplicaciones de e-commerce más utilizadas por usuarios chilenos debido a su sistema de envío gratuito y sus precios reducidos. Su salida del país genera incertidumbre entre consumidores que recurrían a estas plataformas como alternativa a las tiendas locales.

De momento, ninguna de las otras plataformas afectadas por el nuevo impuesto ha anunciado cambios en sus operaciones dentro del país.