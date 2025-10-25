Compras internacionales en Chile: Desde el sábado 25 de octubre se aplica IVA en todas las compras online

La medida afectará tanto a plataformas registradas ante el SII como a envíos no inscritos, que deberán pagar el impuesto al momento de ingresar al país.

A partir del sábado 25 de octubre de 2025, las compras realizadas en páginas internacionales dejarán de estar exentas del Impuesto al Valor Agregado (IVA), aumentando el costo de estos productos en un 19% aproximadamente.

La medida pone fin a la exención que existía para importaciones de hasta US$41.

Esta modificación forma parte de la Ley de Cumplimiento Tributario, conocida como Ley Antievasión. En el caso de las importaciones, la normativa establece cambios que impactarán de manera distinta según el sitio de compra y el monto adquirido.

¿Qué cambia para los consumidores?

Desde las 00:00 horas de hoy, todas las compras internacionales de hasta US$500 estarán afectas al pago de IVA.

Esto significa que carritos de compra en plataformas como Aliexpress, Shein, Temu o Amazon tendrán un costo mayor al habitual.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) implementó un sistema simplificado de tributación que permite a las empresas extranjeras cobrar el IVA directamente al momento de la compra.

Al 24 de octubre, las principales plataformas registradas incluyen:

Aliexpress

Amazon

eBay

Shein

Temu

Shopee

Bershka

Entre otras

En estas páginas, el IVA se sumará automáticamente al monto final, como si se comprara en un comercio nacional. La lista podría actualizarse con nuevas plataformas; los detalles estarán disponibles en el sitio oficial del SII.