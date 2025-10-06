Sernac lanza comparador de créditos de consumo: Permitirá cotizar las alternativas que ofrece el mercado

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) lanzó un comparador de créditos de consumo, en el marco del mes de la educación financiera.
La herramienta busca “ayudar y dotar de más herramientas de cotización a las y los consumidores que necesitan obtener un préstamo”, y presenta una interfaz que permite, utilizando tres filtros, obtener la simulación de un crédito de consumo, indicó el ente fiscalizador.
Una de las grandes ventajas de la iniciativa es que “las y los consumidores pueden cotizar y comparar las distintas alternativas de créditos de consumo entre las entidades financieras del país”.
Además, se actualiza en forma automática al comienzo de cada mes y con información otorgada por las propias entidades financieras.
De ese modo, antes de solicitar un crédito, las personas podrán saber cuál será el valor de la cuota, la tasa de interés, la Carga Anual Equivalente (CAE), el Costo Total del Crédito (CTC), entre otros indicadores.
El Servicio recalcó que “las simulaciones de crédito de consumo que contiene esta herramienta son referenciales, y, por lo tanto, en caso de solicitar este producto financiero, el costo final dependerá de la evaluación comercial de la respectiva institución financiera”.
Para hacer la simulación, se debe ingresar al sitio web del Sernac y seguir los siguientes pasos:
Posteriormente, los consumidores podrán revisar de menor a mayor las ofertas que tiene el mercado.
El Sernac entregó algunas recomendaciones para el buen uso del crédito:
Asimismo, llamó a los y las consumidoras a solicitar créditos solamente en entidades financieras reguladas. Aquellas que no están reguladas pueden tener prácticas delictivas y extorsivas.
Junto con ello, entregó recomendaciones para practicar el endeudamiento responsable:
