Sernac lanza comparador de créditos de consumo: Permitirá cotizar las alternativas que ofrece el mercado

El ente fiscalizador hizo un llamado a consumidores y consumidoras a solicitar créditos solamente en entidades financieras reguladas.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) lanzó un comparador de créditos de consumo, en el marco del mes de la educación financiera.

La herramienta busca “ayudar y dotar de más herramientas de cotización a las y los consumidores que necesitan obtener un préstamo”, y presenta una interfaz que permite, utilizando tres filtros, obtener la simulación de un crédito de consumo, indicó el ente fiscalizador.

Una de las grandes ventajas de la iniciativa es que “las y los consumidores pueden cotizar y comparar las distintas alternativas de créditos de consumo entre las entidades financieras del país”.

Además, se actualiza en forma automática al comienzo de cada mes y con información otorgada por las propias entidades financieras.

De ese modo, antes de solicitar un crédito, las personas podrán saber cuál será el valor de la cuota, la tasa de interés, la Carga Anual Equivalente (CAE), el Costo Total del Crédito (CTC), entre otros indicadores.

El Servicio recalcó que “las simulaciones de crédito de consumo que contiene esta herramienta son referenciales, y, por lo tanto, en caso de solicitar este producto financiero, el costo final dependerá de la evaluación comercial de la respectiva institución financiera”.

Sernac lanzó comparador de créditos de consumo: ¿Cómo usarlo?

Para hacer la simulación, se debe ingresar al sitio web del Sernac y seguir los siguientes pasos:

Elegir el monto del crédito

Seleccionar el número de cuotas

Indicar si opta con o sin seguro de desgravamen

Posteriormente, los consumidores podrán revisar de menor a mayor las ofertas que tiene el mercado.

El Sernac entregó algunas recomendaciones para el buen uso del crédito:

Fijarse en el Costo Total del Crédito y la CAE, no solo en la cuota del crédito. La alternativa más conveniente es aquella con el menor costo total del crédito (CTC)

Las deudas deben adquirirse considerando la capacidad de pago mensual, pero también eventualidades, como posibles enfermedades, y las estacionalidades, como el pago de colegios, patentes, cumpleaños, entre otros

Asimismo, llamó a los y las consumidoras a solicitar créditos solamente en entidades financieras reguladas. Aquellas que no están reguladas pueden tener prácticas delictivas y extorsivas.

Junto con ello, entregó recomendaciones para practicar el endeudamiento responsable: