Sernac inicia proceso contra organizador de Maratón de Santiago: Apuntó a cláusulas “abusivas” y falta de información

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) con la empresa Prokart SpA, organizadora de la Maratón de Santiago 2025 y 2026, Maratón de Mujeres de Santiago 2025 y Maratón de Viña del Mar 2025.

La acción busca que la empresa restituya el dinero a consumidores por cobros inapropiados.

Estos cobros fueron por “transferir la inscripción del evento deportivo a un tercero, en particular en la Maratón de Santiago 2025, Medio Maratón de Mujeres de Santiago 2025, Maratón de Viña del Mar 2025 y Maratón de Santiago 2026, y por concepto de permitir que un tercero —distinto del titular inscrito— retire el kit de competencia, en particular, en la Maratón de Santiago 2025 y Maratón de Viña del Mar 2025”.

De acuerdo con el Sernac, dichos cobros “no se ajustan a la normativa de la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, por cuanto no considera una prestación adicional que justifique un cobro complementario”.

Adicionalmente, se detectó la falta de información respecto al precio total del servicio, la no entrega de medallas tipo “Finisher” y la ausencia de servicios de hidratación y alimentación en la Maratón de Santiago 2026.

Con todo, el ente fiscalizador detectó una serie de cláusulas “abusivas que generaban un desequilibrio importante entre el proveedor y los consumidores, pues justamente a través de dichas disposiciones Prokart se permitía autorizar cobros sin una prestación adicional, establecía prohibiciones en perjuicio de los consumidores y se eximía anticipadamente de responsabilidad ante eventuales problemas en la prestación del servicio”.

A través del PVC, el objetivo es que Prokart restituya el 100% del dinero cobrado a los consumidores, con los respectivos reajustes e intereses.

El Sernac también exigirá a la empresa que “las restituciones a los consumidores afectados se realicen mediante transferencias bancarias o vale vista a favor de los afectados” y pedirá que ajuste sus cláusulas y no las vuelva a utilizar en futuras competencias deportivas que organice.