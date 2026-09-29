Gobierno anuncia nuevas exigencias: Ciclistas deberán inscribirse para subir el San Cristóbal y usar chalecos reflectantes

Desde diciembre de este año, los ciclistas deberán inscribirse para subir al cerro San Cristóbal y tendrán que utilizar chalecos reflectantes con un código identificatorio.
Así lo anunció el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, en su cuenta de X.
“Hay ciclistas que no respetan la velocidad y ponen en riesgo la seguridad de niños y adultos mayores que caminan por el parque”, dijo.
Y añadió: “A partir de diciembre, deberán inscribirse para subir el cerro y portar un chaleco reflectante con un código identificatorio. Esto permitirá que aquellos que infrinjan las normas reciban las sanciones correspondientes“.
Hay ciclistas que no respetan la velocidad y ponen en riesgo la seguridad de niños y adultos mayores que caminan por el parque.
A partir de diciembre, deberán inscribirse para subir el cerro y portar un chaleco reflectante con un código identificatorio. Esto permitirá que… pic.twitter.com/AownJ11rFU
— Ivan Poduje (@MinistroPoduje) September 27, 2026
Estas modificaciones ocurren en paralelo a fiscalizaciones de Carabineros que han dado cuenta que algunos ciclistas circulan a exceso de velocidad, superando los 30 km/h establecidos para circular al interior del cerro.
Las multas por transitar a exceso de velocidad van desde los $107 mil (1,5 UTM) hasta los $358 mil (5 UTM), dependiendo de la infracción y las circunstancias en que se cometió.
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