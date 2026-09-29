Dos muertos tras persecución: Vehículo habría intentado atropellar a carabineros en Cerrillos

Dos hombres de 22 años murieron durante la madrugada de este martes después de recibir disparos de funcionarios de Carabineros al término de una persecución policial en la comuna de Cerrillos.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), el procedimiento comenzó cuando personal de la 42ª Comisaría de Radiopatrullas intentó fiscalizar un automóvil que posteriormente se dio a la fuga.

El vehículo, un Mazda 3 gris, avanzó por avenida Lo Errázuriz hasta llegar a la intersección con Pedro Aguirre Cerda, donde fue rodeado por vehículos policiales.

Vehículo se dirigió contra funcionarios de Carabineros

El subcomisario Víctor Monje, de la Brigada de Homicidios Sur, explicó que el conductor realizó una maniobra en reversa e impactó un vehículo policial antes de intentar continuar su huida.

Según indicó el funcionario, en ese momento el automóvil dirigió su marcha contra personal de Carabineros, por lo que los uniformados hicieron uso de sus armas de servicio.

Los disparos alcanzaron al conductor y al copiloto. Funcionarios policiales efectuaron maniobras de reanimación durante varios minutos, pero ambos hombres murieron en el lugar.

La PDI informó que los fallecidos eran chilenos, tenían 22 años y registraban antecedentes policiales. Uno de ellos mantenía además tres órdenes de detención pendientes: dos por receptación y una por robo con intimidación.

Según antecedentes preliminares, no se produjo un intercambio de disparos durante el procedimiento. El vehículo perseguido tampoco mantenía un encargo vigente por robo y no se registraron funcionarios de Carabineros lesionados.

El seguimiento se inició en el sector de Las Dunas, en Lo Espejo, el mismo lugar donde el pasado domingo fue baleado el cabo segundo Cristopher Aguilera, quien posteriormente murió producto de sus heridas.

Los funcionarios que participaron en este nuevo procedimiento pertenecen a la 42ª Comisaría de Radiopatrullas, la misma unidad en la que se desempeñaba Aguilera.

Sin embargo, de acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, este procedimiento no tendría relación con el homicidio del carabinero y se habría originado en una fiscalización desarrollada en el sector.

La Brigada de Homicidios Sur quedó a cargo de las diligencias para establecer la dinámica completa del hecho y las circunstancias en que los funcionarios policiales utilizaron sus armas de servicio.