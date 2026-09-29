Jaime Bassa, exconvencional y diputado del FA, dice que “la manipulación electoral de las granjas de bots” tuvo “incidencia” en el triunfo del Rechazo

El diputado del Frente Amplio (FA), Jaime Bassa, abordó en Tolerancia Cero de CNN Chile las repercusiones que generaron sus dichos sobre la “Plaza Dignidad”, en el contexto del regreso del monumento del general Manuel Baquedano a Plaza Italia.

“Pongan el monumento que quieran, esa plaza es y seguirá siendo Plaza Dignidad”, comentó Bassa en El Mercurio.

Tras estos dichos, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, comentó a través de X: “No sorprende la pataleta viniendo de uno de los rostros del ‘plurichile’, el desprecio por las instituciones, la cancelación y el coqueteo con la violencia”.

“El retorno de Baquedano es coherente con la ley, la historia y la democracia. Es hora de superar la nostalgia octubrista”, agregó.

En ese ámbito, explicó que, desde su perspectiva, existen muchas “plazas de la dignidad” en el país, puesto que muchos lugares fueron rebautizados por la ciudadanía durante el contexto del estallido social.

Por tanto, sostuvo que no comparte ese camino de “disciplinamiento social” que hemos visto, sobre todo después del plebiscito, y remarcó que “no tiene nada de malo soñar con un mundo distinto, con transformaciones sociales” y que, en algún momento, las movilizaciones tuvieron un gran apoyo por parte de la ciudadanía.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si existen condiciones que hagan posible un malestar social que se manifieste de alguna forma, el exconvencional respondió: “Tengo la impresión de que no hay soluciones estructurales a las demandas que se hicieron presentes en octubre de 2019. Esos malestares siguen ahí, como en salud y educación”.

Por tanto, a su juicio, las condiciones que originaron el malestar social siguen estando presentes y han aumentado con el escenario de desempleo. Sin embargo, expresó que este malestar hoy se ha transformado en dolor, y eso “moviliza otro tipo de pasiones”.

Bassa señaló que no puede asegurar si están las condiciones para que se replique lo mismo que ocurrió el 18 de octubre de 2019: “No tengo idea si están las condiciones para que algo así vuelva a pasar, pero lo que veo desde el Parlamento es que el Gobierno se está preparando para esto. La agenda de seguridad lo demuestra”.

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Al preguntarle nuevamente la conductora de Tolerancia Cero si está diciendo que el Gobierno se está preparando para enfrentar un eventual estallido social y que ese es su objetivo en la agenda de seguridad, aclaró: “No estoy diciendo eso, pero sí que hay una agenda de seguridad que está muy enfocada en el orden público, cuando debiera estar enfocada en toda la otra dimensión de un fenómeno que es mucho más complejo que el orden público”.

Jaime Bassa y el triunfo del Rechazo: “Es muy probable que haya estado condicionado por la manipulación electoral de las granjas de bots”

Desde el análisis del parlamentario frenteamplista, durante el estallido social hubo una gran participación política de la ciudadanía a través de los cabildos y luego un vuelco de este proceso tras el triunfo del Rechazo en el primer proceso constituyente.

“Creo que a lo que corresponde, para ser honesto y riguroso con el análisis, es separar la movilización social, la participación de la ciudadanía masiva en los cabildos, el tremendo despliegue de organización popular que hubo en ese momento, con muchísima participación ciudadana, de lo que fue el resultado, la deriva de su canalización institucional en la Convención Constitucional y el plebiscito. Porque son dos fenómenos distintos, están concatenados, evidentemente. Ese es un solo gran ciclo político que empieza en 2019, con certeza, pero no podría decir que empieza con el mayo feminista en 2018, y más o menos termina con el plebiscito, porque después viene una reacción conservadora muy dura. Pero siguen siendo dos elementos distintos que creo que hay que analizar por separado, porque el plebiscito del 4 de septiembre, según lo que estamos viendo hoy, es muy probable que haya estado condicionado por la manipulación electoral de las granjas de bots”.

Consultado por el panelista y académico Daniel Mansuy sobre si no cree en el resultado del plebiscito, el abogado dijo: “No lo sabemos. Hay que ver cómo avanza la investigación de Fernando Cerimedo”.

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