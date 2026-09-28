Mónica Rincón cuestiona el “blanqueo transversal” de Delcy Rodríguez: “Venezuela sigue siendo una dictadura, eso no ha cambiado”

De las cosas que ha dejado la reunión de la Asamblea General de la ONU está el blanqueo transversal de Delcy Rodríguez.

El FMI, el BID, las máximas autoridades de los principales organismos y buena parte de los líderes mundiales, incluido el presidente Trump, se reúnen y acuerdan con la sucesora de Nicolás Maduro.

Pero Venezuela sigue siendo una dictadura, eso no ha cambiado. Y no basta con que ella, desde el podio de Naciones Unidas, augure un futuro promisorio.

El mundo parece olvidar que los venezolanos eligieron a Edmundo González, porque María Corina Machado —que aún no puede volver siquiera a su país— fue inhabilitada mañosamente para postularse, y que es él quien debería estar a cargo.

Hay silencio incómodo sobre el imperativo ético de exigir públicamente y de manera urgente esos comicios limpios y libres. Confiar la transición a Estados Unidos parece tan cómodo como ingenuo.

Chile acertó al entregar ayuda humanitaria por el terremoto en Venezuela. Y, por muchos motivos, entre otros la expulsión de migrantes irregulares, nuestro país debe conversar con el régimen y su máximo representante.

¿Pero era necesario que en la reunión en la ONU estuviera el presidente Kast? Creo que no, bastaba con nuestro canciller. Entre otras razones, porque no debe olvidarse que el Ministro del Interior de la dictadura venezolana sigue siendo Diosdado Cabello, sindicado por la Fiscalía chilena como quien habría dado la orden para asesinar en Chile a Ronald Ojeda.

“Presidenta encargada”, le dicen. ¿Encargada por quién? ¿Por el pueblo de Venezuela? No, por el Parlamento cooptado por el oficialismo. Hoy es la Presidenta encargada por Donald Trump, petróleo mediante.