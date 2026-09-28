Gobierno confirma que el director del Sernac dejará su cargo tras sumario por Ley Karin

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, confirmó este lunes la salida definitiva del director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera.

Cabe recordar que la autoridad —quien continuaba recibiendo un sueldo superior a los $9 millones— se encontraba suspendida de sus funciones desde noviembre de 2025, debido a la instrucción de un sumario en su contra a raíz de una denuncia bajo la Ley Karin.

El hecho que se investiga tendría relación con que el titular del servicio fiscalizador arrancó carteles de protesta de la Asociación de Funcionarios del Sernac y le gritó a una de las funcionarias que estaba en la zona.

Tras ello, el Ejecutivo le solicitó la renuncia a finales de marzo de 2026, la cual se concretará próximamente, según indicó el secretario de Estado.

Mas explicó en T13 que el proceso de salida del director ya se encuentra en su etapa final: “Tenemos una directora subrogante que está asumiendo toda la formalidad del cargo. Va a dejar el cargo”, detalló.

Sin embargo, agregó que aún no existe una fecha definida para la salida de Herrera, aunque reiteró que el funcionario no continuará en el puesto.