Confirman nuevo caso de sarampión en Chile: Paciente de 18 años había viajado recientemente a Perú

La noche de este lunes, el Ministerio de Salud (Minsal) confirmó un nuevo caso importado de sarampión en Chile, correspondiente al tercer contagio de este tipo registrado en el país durante 2026.

Según informó la autoridad sanitaria, el caso corresponde a una persona de 18 años de la Región Metropolitana, quien cuenta con antecedentes de un viaje reciente a Perú y no registra vacunación contra sarampión-rubéola.

La paciente se encuentra en buen estado de salud y ya completó su período de aislamiento. En tanto, los equipos de salud realizan un seguimiento activo de sus contactos cercanos, con el objetivo de detectar y contener una eventual propagación del virus.

Desde el Minsal señalaron que Chile mantiene su estatus de “eliminación de sarampión”, otorgado por la Comisión Regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El último caso de transmisión local registrado en el país data de 1992, mientras que el último caso importado había sido informado en febrero de 2026.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias al toser, estornudar o hablar.

que se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias al toser, estornudar o hablar. De acuerdo con el Minsal, el período de incubación es de entre 7 y 21 días , mientras que el período de contagio se extiende “desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición de las manchas en la piel”.

, mientras que el período de contagio se extiende “desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición de las manchas en la piel”. La enfermedad puede causar brotes en poblaciones no vacunadas y generar complicaciones graves.

Entre las medidas de prevención entregadas por la autoridad sanitaria se encuentran mantener al día el esquema de vacunación, lavarse las manos frecuentemente, cubrirse la nariz y boca con el antebrazo al toser o estornudar y evitar el contacto con personas enfermas.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

Entre los principales síntomas que pueden presentarse se encuentran:

Manchas rojas en la piel (exantema) que duran de tres a siete días

Fiebre alta

Tos y congestión nasal

Sensibilidad a la luz (fotofobia)

Conjuntivitis (ojos rojos)

Malestar general y dolor articular

Descamación fina de la piel tras desaparecer las manchas

¿Qué hacer si presenta síntomas de sarampión?