“No cuento con los recursos”: El sueño de un joven chileno de viajar a Corea del Sur para recibir un premio de diseño inspirado en Romeral

José Muñoz Acevedo es un joven oriundo de Romeral, Región del Maule, y fue seleccionado como uno de los 40 ganadores del Seoul Design Award 2026, en la categoría Main Award, por su proyecto “Umbral bajo El Batro”.

Sobre la iniciativa, destacó que decidió realizarla en una plaza que, con el paso del tiempo, fue quedando en el olvido.

“Mi idea fue transformarla en un lugar de encuentro para la comunidad, recuperando algo muy propio de nuestro territorio, el Batro. Así nace ‘Umbral bajo El Batro’, un proyecto que busca generar sombra, encuentro y volver a darle vida a este espacio. Pero esta propuesta fue mucho más allá de lo físico, buscó recuperar nuestra identidad rural, integrar activamente a nuestros adultos mayores, devolviéndoles su lugar en el barrio y demostrar que con nuestras técnicas de construcción locales podemos generar un impacto social real”, explicó.

De hecho, describió que el batro está fuertemente ligado a la historia productiva y cultural de Romeral, en la que estuvo presente en las antiguas viñas, en los oficios, en lo artesanal y en el trabajo manual.

“Con el tiempo ha ido perdiéndose. Hoy, esa materia vuelve a aparecer como parte de esta arquitectura, resignificada, no solo como material constructivo, sino como portadora de memoria, identidad y saberes locales”, enfatizó.

Respecto a la repercusión de esta propuesta, destacó que “el proyecto ha sido seleccionado entre más de 1.200 postulaciones de 90 países, convirtiéndose en uno de los 40 ganadores a nivel mundial del prestigioso Seoul Design Award 2026”.

“He sido invitado a recibir este galardón el 14 de octubre en la ciudad de Seúl, Corea del Sur. Sin embargo, como arquitecto joven recién egresado, no cuento con los recursos económicos para costear este viaje”, expresó.

Cabe mencionar que el Seoul Design Award es un reconocimiento internacional que distingue a arquitectos por proyectos que generan un impacto en la comunidad y destacan por su creatividad.

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