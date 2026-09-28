“No se ha suspendido”: De Grange anticipa “muy buenas noticias” por tramo soterrado del Tren Alameda-Melipilla

Este lunes, el biministro de Obras Públicas y de Transportes, Louis de Grange, se refirió a la controversia generada luego de que EFE Trenes de Chile decidiera postergar la construcción y declarar desierta la licitación del tramo soterrado del proyecto del Tren Melipilla-Estación Central.

Consultado al respecto, De Grange explicó que había coordinaciones con el delegado presidencial de la región Metropolitana, Germán Codina, con quien tienen fijada una reunión para este jueves 1 de octubre.

También, el secretario de Estado dijo que el proyecto “no se ha suspendido” y argumentó que hablar de aquello sería “incorrecto”.

“De hecho, los $1.600 millones de los $1.900 que cuesta el proyecto completo ya están comprometidos y están siendo ejecutados. El 90% del tramo también está siendo ejecutado. Hay una parte simplemente que se está reevaluando y que prontamente vamos a dar muy buenas noticias“, dijo de Grange, según consignó Radio Biobío.

La suspensión del tramo soterrado

Fue el pasado 17 de septiembre cuando la empresa declaró desierta la licitación de dicho segmento, anunciando que los esfuerzos estarían en los tramos Cerrillos-Malloco y Malloco-Melipilla, que actualmente están en ejecución.

Tras ello, esta jornada, los diputados Marcos Barraza, Gustavo Gatica, Raúl Leiva, Ignacio Achurra y las diputadas Tatiana Urrutia y Marisela Santibáñez oficiaron a EFE por la postergación del tramo soterrado Lo Errázuriz-Alameda.

Los parlamentarios buscan que se den a conocer los “fundamentos técnicos, financieros y administrativos de la medida, así como sus efectos en la conectividad del poniente y surponiente de Santiago”.

Asimismo, apuntaron a la necesidad de crear una mesa de trabajo con EFE y las municipalidades involucradas, con el fin de tratar los aspectos que estarían dificultando la ejecución del tramo Lo Errázuriz-Alameda.