Biministro Alvarado por reforma de seguridad: “La voluntad del gobierno es buscar acuerdos con mayor base de apoyo”

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, se refirió en un punto de prensa a la situación que actualmente enfrenta la reforma constitucional de seguridad del Gobierno.

Sus declaraciones se dan luego de que trascendiera que el Gobierno evalúa retirar del Congreso la reforma constitucional en materia de seguridad, en medio de la controversia por la creación de un nuevo estado de excepción para enfrentar amenazas vinculadas al crimen organizado y el terrorismo.

La nueva reforma tendría como base una propuesta redactada por los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (REP), a la que se le agregarían nuevas indicaciones de otros parlamentarios. También se tramitaría de la mano con una reforma impulsada por la senadora Paulina Vodanovic (PS) en materia penitenciaria.

Consultado por esta situación, el biministro dijo que “la reforma de seguridad está radicada en la Comisión de Constitución del Senado, donde parte importante de sus integrantes han desarrollado en el último tiempo un diálogo respecto a estos temas que preocupan al país y están en la construcción de alternativas y de una propuesta”.

La autoridad añadió que desde un comienzo han estado abiertos para observar tramitaciones y diversas propuestas de todos los sectores políticos para sacar adelante la reforma constitucional de seguridad.

“Nosotros como gobierno, y lo dijimos el primer día, siempre estamos disponibles para recoger esas iniciativas, esas propuestas, ampliar las bases de apoyo, llegar a un acuerdo y sacar adelante una reforma que sea compartida por el gobierno, por la oposición, porque está en juego tener mejores instrumentos y mejores herramientas para combatir el crimen organizado”, agregó.

El secretario de Estado no entregó fechas o confirmación del retiro de la propuesta para las modificaciones, por lo que fue consultado respecto a posibles plazos por el Ejecutivo por esta definición.

“Necesitamos resolver los temas lo más rápido posible y en eso estamos esperando cuál es la propuesta que están construyendo los senadores para tomar nuestra definición, pero el ánimo, la voluntad del gobierno siempre ha sido construir la mejor reforma con el más amplio apoyo y de esa manera, contribuir con mejores y mayores herramientas para el combate de la delincuencia”, señaló.

Al finalizar, Alvarado sostuvo que “la voluntad del gobierno es buscar acuerdos con mayor base de apoyo“.