Tinguiririca Energía y SLEP Colchagua lanzan tercera edición del reconocido concurso escolar “El Valle del Tinguiririca en Colores”

Tras dos ediciones que han despertado un gran interés entre las comunidades educativas, Tinguiririca Energía, en alianza con SLEP Colchagua, lanza la tercera edición del reconocido Concurso de Dibujo Interescolar “El Valle del Tinguiririca en Colores”, iniciativa que busca acercar a niños, niñas y jóvenes al patrimonio natural del territorio a través de la creatividad y el arte.

Este 2026, el concurso tendrá como temática “200 años de la Provincia de Colchagua: La energía de nuestra historia”, sumándose a la conmemoración del Bicentenario de la provincia. La invitación es a representar aquello que da identidad y vida a Colchagua, ya sea su historia, patrimonio, naturaleza, comunidades y las distintas expresiones que han construido el territorio a lo largo del tiempo.

Una de las principales novedades de esta tercera edición será la incorporación de una categoría donde podrán participar estudiantes matriculados en Escuelas Especiales o que pertenezcan al Programa de Integración Escolar (PIE), que se suma a las de Educación Básica y Educación Media de estudiantes de todos los establecimientos educacionales de la zona (SLEP, particulares y particulares subvencionados) en las comunas de San Fernando, Chimbarongo, Nancagua y Placilla. Con ello, la iniciativa busca seguir creciendo y abrir nuevos espacios de participación, para que más estudiantes puedan expresar, desde sus propias experiencias y formas de mirar el mundo, qué significa la zona para ellos.

“Tinguiririca Energía nació y ha crecido reforzando la valoración por el entorno y la identidad del territorio, por eso, en alianza con el SLEP Colchagua, quisimos que esta tercera edición fuera también una forma de celebrar los 200 años de la Provincia de Colchagua. Queremos invitar a los estudiantes a mirar nuestro entorno, reconocer aquello que nos identifica y contar, a través de dibujos, las historias, personas, paisajes y tradiciones que dan vida a nuestra provincia”, señaló Roberto Leiva, subgerente de Medio Ambiente y Asuntos Corporativos de Tinguiririca Energía.

Por otro lado, el director ejecutivo de SLEP Colchagua, Felipe Muñoz, destacó el valor de la alianza. “Este tipo de iniciativas son muy valiosas porque generan espacios para que nuestros estudiantes puedan desarrollar y expresar su creatividad, acercarse al arte y, al mismo tiempo, fortalecer su vínculo con el territorio y las comunidades de las que forman parte. Como SLEP Colchagua, valoramos especialmente el trabajo colaborativo entre el mundo público y privado, porque nos permite sumar capacidades y generar nuevas oportunidades de aprendizaje y participación para nuestros niños, niñas y jóvenes. Estas alianzas enriquecen la experiencia educativa y contribuyen a que los estudiantes conozcan, valoren y se sientan parte de su entorno. Como servicio local de educación pública, seguiremos potenciando estas instancias, que cada vez sean más masivas y cuenten con una mayor participación, fomentando de esta manera un área transversal en los aprendizajes escolares”.

¿Quiénes pueden participar?

Desde hoy (25/09) la convocatoria estará abierta a establecimientos SLEP, particulares y particulares subvencionados de la zona. Cada establecimiento podrá presentar un máximo de cinco obras, las que deberán ser creaciones propias de los estudiantes y responder a la temática de esta edición. Se van a premiar los tres primeros lugares.

Formulario de inscripción: https://forms.gle/EQqMDDpycbQLWiVV6

Bases: