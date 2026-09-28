Biministro Mas tras inauguración de abastecimiento de agua desalada en Los Bronces: “No existe contradicción entre desarrollo económico y cuidado del medioambiente”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, participó en la ceremonia que dio inicio al abastecimiento de agua desalada para la faena Los Bronces, de Anglo American, realizada en las instalaciones del Servicio Sanitario Rural de Santa Matilde, en Quilapilún, Región Metropolitana.

“No existe contradicción entre el desarrollo económico y el cuidado del medioambiente. Mucho menos entre el desarrollo económico y el bienestar social”, sostuvo el biministro durante la actividad, y agregó que “el desarrollo económico sostenido es el fundamento de una mejor calidad de vida y de un cuidado más eficiente de nuestros recursos y hábitat natural”.

Mas planteó además que “la iniciativa y creatividad del mundo privado son la mejor herramienta para proteger el medio ambiente”, y destacó que “el proyecto que hoy presenciamos demuestra que la innovación técnica de alto estándar y el compromiso ambiental van de la mano con el desarrollo de las comunidades locales”.

Proyecto contempla agua para comunidades rurales de Colina y Tiltil

En esa línea, subrayó que la iniciativa marca además los primeros avances de la compañía para entregar 25 litros de agua por segundo a comunidades rurales de las comunas de Colina y Tiltil.

“El liderazgo de la minería también se mide por la capacidad de generar un impacto positivo y directo en la calidad de vida de las comunidades vecinas”, comentó el biministro.

Del acto participaron también los subsecretarios de Minería, Álvaro González, y de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda; la CEO interina de Anglo American en Chile, Tzveta Tchorbadjieva; el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina; el delegado presidencial provincial de Chacabuco, Cristóbal Saavedra; la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela; los alcaldes de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, y de Tiltil, César Mena, y los diputados Agustín Romero y Mario Olavarría.

Los Bronces cubrirá más del 45% de sus necesidades hídricas con agua desalada

El abastecimiento de Los Bronces con agua desalada forma parte de la primera fase del Proyecto Integrado de Seguridad Hídrica (IWSP) de Anglo American, orientado a reemplazar progresivamente el uso de agua fresca por fuentes alternativas en los procesos mineros que la compañía realiza a 3.900 metros de altura, en la cordillera de la Región Metropolitana.

La iniciativa cubrirá más del 45% de las necesidades hídricas de la operación, gracias a la alianza con la empresa chilena Aguas Pacífico, que construyó una planta desalinizadora multipropósito en la comuna de Puchuncaví, y aportará hasta 500 litros por segundo a la faena hacia el año 2030.

El proyecto beneficiará además a cerca de 10.000 personas de los seis servicios sanitarios rurales que participan de la iniciativa.

Sobre este punto, Mas señaló: “El inicio de la llegada de agua desalada a la operación de Los Bronces reafirma algo que debemos sostener con orgullo: la minería chilena se consolida a la vanguardia global en sostenibilidad, tecnología y adaptación a los desafíos del futuro“.

Por su parte, el subsecretario de Minería, Álvaro González, remarcó que la minería chilena es hoy “un referente internacional en la gestión responsable y eficiente de los recursos hídricos”.

“La incorporación de fuentes no continentales, como el agua de mar desalada, dejó de ser una promesa de futuro para transformarse en una realidad concreta que otorga certeza, competitividad y sustentabilidad a nuestra industria minera“, puntualizó.