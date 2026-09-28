Alvarado se distancia de un eventual cambio de gabinete tras críticas del oficialismo y respalda la gestión del canciller Pérez Mackenna

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, defendió este lunes el actuar del canciller Francisco Pérez Mackenna tras su interpelación en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Alvarado sostuvo que el Ejecutivo, “a través del ministro Pérez Mackenna, ha dado respuesta a las inquietudes del Parlamento en orden a una facultad fiscalizadora” respecto a la gestión de la política exterior de la administración.

En esa línea, señaló que el secretario de Estado respondió a todas las preguntas “de una manera seria, responsable, profunda, con firmeza, con altura y con un profundo sentido de Estado, y así lo han podido apreciar cada uno de ustedes”.

Cierra las puertas a un posible cambio de gabinete

El jefe de Gabinete fue consultado por las declaraciones en T13 de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien aseguró que se necesita una “cirugía mayor” en el gabinete tras los traspiés legislativos que ha enfrentado el Gobierno en el Congreso Nacional.

“Yo creo que acá hay una cuestión que debería venir desde más arriba. Yo creo que si nosotros tenemos todos los días distintas señales que no se traducen en ánimo de ir a dialogar, de recoger propuestas, de modificar un poco, de tomarnos un poco de tiempo si es necesario y, en definitiva, de construir un mayor consenso, poco y nada puede hacer la Segpres. O sea, creo que al final acá se requiere de una cirugía mayor”, analizó Núñez.

A lo que agregó: “Se nota el déficit político (…) o sea, qué duda cabe de que se nota”.

Al respecto, Alvarado señaló que, si bien es “legítimo” que cada persona con un cargo público exprese sus opiniones sobre el Gobierno, marcó distancia respecto a un posible cambio de gabinete al enfatizar que aquello es facultad exclusiva del presidente José Antonio Kast.

“Cada persona que tiene un cargo público y se desenvuelve en el Parlamento tiene opiniones; es legítimo que las exprese, pero quien decide y quien dirige la acción del Gobierno es el Presidente de la República“, remarcó.