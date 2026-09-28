Canciller Pérez Mackenna tras interpelación en la Cámara: “Fue una gran oportunidad para explicar cómo defendemos los intereses de Chile y la soberanía”   

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, abordó este lunes su interpelación en la Cámara de Diputadas y Diputados tras las críticas a la gestión del Gobierno en política exterior, surgidas a raíz de la polémica en el estrecho de Magallanes y las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, sobre la doctrina “Donroe”.

Pérez Mackenna sostuvo que la instancia fue “una gran oportunidad para venir a explicar lo que hacemos, cómo defendemos los intereses de Chile, la soberanía, cómo estamos trabajando todos los días para buscar nuevas oportunidades para los chilenos”.

En esa línea, señaló que los ejes principales de la política exterior de esta administración son las materias de seguridad y laboral. Asimismo, afirmó que respondió a todas las inquietudes presentadas por los parlamentarios durante la sesión.

“Chile no se obliga a nada”

Tras los cuestionamientos al Gobierno sobre una eventual presión por parte de Estados Unidos para integrar el Escudo de las Américas —luego de que el excanciller Mariano Fernández revelara aquello—, el secretario de Estado aseguró que ese no fue el caso.

“Chile no se obliga a nada; esto es una declaración política, no es un tratado, es un lugar para conversar, para planificar y para coordinarse”, explicó.

Si bien detalló que de la cooperación “podrán surgir otras cosas en el futuro”, afirmó que “hoy día lo que tenemos es una declaración política de 15 países que se han convocado para poder combatir el crimen organizado transnacional en todas sus dimensiones. Obviamente que hay una dimensión económica, y ese es el sentido del capítulo dedicado a la economía en esa declaración”.

“Pero Chile se suma a esa declaración con el objeto de poder ser más eficaz en el combate al crimen organizado”, añadió.

Nota de protesta al embajador de Israel por dichos sobre Bachelet y Moreira

Al ser consultado por la nota de protesta que envió el Gobierno al embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, Pérez Mackenna confirmó que la medida se debió a las declaraciones públicas del diplomático sobre la expresidenta Michelle Bachelet y el senador Iván Moreira (UDI).

De esta forma, sostuvo que el representante diplomático incurrió en una “intromisión en política interna, refiriéndose a la expresidenta Bachelet y a un senador de la República en términos que consideramos inapropiados”.