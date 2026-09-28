“Ruidos que son totalmente innecesarios”: Arturo Squella (REP) por críticas al gabinete de Kast

El timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió a las críticas que han realizado diversas figuras de Renovación Nacional sobre la composición del gabinete del Presidente José Antonio Kast.

La última intervención fue por parte de la jefa de bancada de senadores de RN, María José Gatica, quien afirmó en Radio Infinita: “Yo creo que sí, que estamos en hora de poder generar un cambio de gabinete para cambiar las cosas de una manera más positiva y para que el rumbo de esta administración tenga un buen desempeño también”.

Anteriormente, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, comentó en el programa Me enteré por la prensa de T13 que “se requiere de una cirugía mayor” y “se nota el déficit político (…) o sea, qué duda cabe que se nota”.

Ante estos dichos, Squella planteó: “Quienes estamos en política, en general, siempre somos buenos para hacer análisis, para hacer estudios de qué cambios se harían en este caso respecto de un gabinete. Lo que nos enseña la experiencia es que cada vez que públicamente se sale a pedir estos cambios, en definitiva, no van a ocurrir”.

“Mientras más se exija, o pida, o sugiera, por los medios de comunicación, un cambio de gabinete, más se afirma y consolida el equipo que actualmente está acompañando al Presidente Kast”, agregó y remarcó que “no corresponde el estar solicitando estos cambios por los medios de comunicación”.

En esa línea, sostuvo que cuando uno observa deficiencias en algún equipo, uno tiene que tener un ánimo colaborativo.

“Cuando uno llega a la conclusión de que hay déficit en un equipo de trabajo en materia política, lo primero que uno tiene que hacer es preguntarse en qué puedo colaborar yo para superar ese déficit. Yo creo que esa es una pregunta atingente a todos quienes tenemos un rol en la política, particularmente en el oficialismo”, agregó.

El senador republicano reiteró que estas solicitudes que piden ajustes ministeriales “no colaboran con un fluido avance, sino que, evidentemente, ponen trabas”, y remarcó que las diferencias que puedan existir al interior del oficialismo es importante canalizarlas por los canales de comunicación correspondientes.

“Las diferencias que podamos tener, canalicémoslas por donde corresponde, que es a través de nuestros partidos, en las reuniones de coordinación con el Gobierno, a través de las bancadas, pero en ningún caso generando ruidos que son totalmente innecesarios”, cerró.