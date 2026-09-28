Hermosilla asegura que habría recibido pagos en efectivo por orden de Piñera cuando era Presidente y afirma que Benjamín Salas y Andrés Sotomayor ejecutaban el encargo

Benjamín Salas Kantor: Tengo vuestras gratificaciones trimensuales jajaja

Benjamín Salas Kantor: Te deje con tu secretaria personal nuestra deuda

Benjamín Salas Kantor: Para que te vayas a Miami jajaja

Estos mensajes son los que el exasesor del Presidente Sebastián Piñera, Benjamín Salas Kantor, habría mandado al abogado Luis Hermosilla y en los cuales se relevaría una coordinación para la entrega de dinero en efectivo.

Dichos mensajes, extraídos desde el celular del panelista, – y a los que accedió Teletrece– son parte de la carpeta investigativa que lleva adelante la fiscal Claudia Perivancich, quien es la que lidera la indagatoria en contra del abogado.

Sobre dichos mensajes, Hermosilla declaró que por “instrucciones del Presidente Piñera se generó una coordinación entre su persona y algunos abogados que ejercíamos la defensa penal de las más altas autoridades políticas del país”.

“Fue una iniciativa del Presidente que quería estar informado al detalle del desarrollo de estos procesos (…) El Presidente tomó la decisión de pagarnos una cantidad que no recuerdo exactamente cuánto era, que puede haber sido de 100 UF mensuales a Samuel Donoso Boassi y a mí, cada uno recibía 100 UF mensuales”, agregó.

Además, aseguró que “no emití boleta de honorarios por estos montos recibidos”.

Y por qué se menciona a Salas Kantor, asesor estrella del expresidente Sebastián Piñera en materias internacionales. ¿El motivo? Porque él habría realizado algunas entregas de los dineros en efectivo a los abogados, según contó Hermosilla.

“Estos pagos se hacían en efectivo y nos eran entregados indistintamente a Samuel Donoso o a mí. Normalmente Samuel recibía el dinero y me entregaba mi parte a mí, quien también me los entregaba en dinero en efectivo. Estos dineros nunca se pagaron con transferencia bancaria o depósito. Según recuerdo estos pagos se acumulaban y se pagaban de manera trimestral, y estos montos me los entregaba Benjamín Salas Kantor y cuando Benjamín se fue del Gobierno, nos los entregaba luego Andrés Sotomayor”, declaró el abogado ante la fiscalía.

Y entregó más detalles: “Sobre estos pagos nunca conversé directamente con el Presidente Piñera, no sé si Samuel Donoso habrá conversado sobre estos pagos con Piñera, pero lo dudo. Fue una iniciativa del Presidente hacernos estos pagos por las gestiones judiciales que estábamos haciendo, no hubo negociación con él, ni contrato suscrito con el Presidente ni con nadie”.

“Esta información sobre los pagos que nos haría llegar, nos llegó de manera indirecta, fue Andrés Chadwick o Benjamín Salas, quienes nos informaron de estos pagos que se nos harían a Samuel y a mí, pero no recuerdo exactamente quién fue. No emití boletas de honorarios por estos montos recibidos”, cerró.