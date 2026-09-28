Proyecto Dominga: Andes Iron desiste de sus recursos en la Corte Suprema y traslada su estrategia a la vía administrativa

La empresa Andes Iron presentó un escrito formal ante la Corte Suprema en el que se desiste de los recursos legales que interpuso en contra del último rechazo al proyecto minero-portuario Dominga, el cual buscaba desarrollarse en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo.

De esta forma, la acción judicial pone fin a una serie de recursos legales de la compañía para revocar el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que confirmó el rechazo a la iniciativa por parte del Comité de Ministros en 2025, durante la administración del expresidente Gabriel Boric.

Según explicó la abogada representante de la Asociación de Pescadores y Mariscadores de Los Choros, Antonia Berrios, el efecto “que tiene esta acción de la empresa es que no se dictará sentencia y, en consecuencia, volvemos a lo determinado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta”. Por lo que sigue vigente el rechazo del tribunal de apelación.

Cabe recordar que la firma controladora del proyecto acudió al máximo tribunal para pedir la suspensión de la sentencia, pero terminó por desistirse, según se informó durante esta jornada.

De acuerdo con información de Diario Financiero, Andes Iron buscará defender la iniciativa por la vía administrativa.

La decisión de la empresa se da luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) admitiera a trámite una petición para invalidar el rechazo del proyecto, lo que podría provocar que la iniciativa —valorada en US$ 3.000 millones— sea revisada por el Comité de Ministros de la administración actual; es decir, del presidente José Antonio Kast.