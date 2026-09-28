Biministro De Grange confirma vigencia de proyecto de cable submarino chino pese a dichos de embajador Judd: “El proceso sigue su curso natural”

El biministro de Obras Públicas y Telecomunicaciones, Louis de Grange, confirmó este lunes que el proyecto de cable submarino “Chile-China Express” continúa su proceso, pese a las afirmaciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien sostuvo anteriormente que la iniciativa “ya se acabó”.

En Tolerancia Cero, De Grange afirmó que “el proceso sigue su curso natural”, remarcando que “China y Estados Unidos son dos socios estratégicos para Chile, extraordinariamente importantes, y por supuesto que vamos a empujar las mejores relaciones con ambos”.

#ToleranciaCero | Louis de Grange, biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones: “El proyecto del cable chino sigue. El proceso sigue su curso natural” ➡️https://t.co/R0PbgWCzWk

💻https://t.co/YGweKA292Y pic.twitter.com/1Zcu1hMDls — CNN Chile (@CNNChile) September 29, 2026

En esa línea, explicó que la iniciativa —que busca instalar un cable submarino para conectar Valparaíso con Hong Kong— sigue en un proceso administrativo y todavía no se le han otorgado los permisos.

“Estamos en proceso de recopilación de información; se han planteado una serie de dudas, que son las dudas normales que se plantean a todas las empresas que requieren solicitar una concesión“, detalló.

#ToleranciaCero | Louis de Grange, biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones: “Los trámites del cable chino siguen. Estamos en proceso de recopilación de información” ➡️https://t.co/R0PbgWCzWk

💻https://t.co/YGweKA292Y pic.twitter.com/vUEc25RrBC — CNN Chile (@CNNChile) September 29, 2026

Al ser consultado por la situación que enfrentó el exministro de Transportes y Telecomunicaciones Juan Carlos Muñoz, a quien Estados Unidos le revocó la visa a causa del proyecto, señaló que no está preocupado de que pueda volver a ocurrir una situación similar.

“Yo creo que no hay más razones para estar preocupado. Como digo, Estados Unidos y China son dos de los principales socios estratégicos y nosotros, por supuesto, mantenemos nuestra soberanía“, afirmó.

Asimismo, al ser consultado por si el Ejecutivo se siente limitado frente a Estados Unidos por la iniciativa que podría unir a Chile con China afirmó que no es el caso. “No, por supuesto que no. Las relaciones con Estados Unidos, con el mismo embajador Judd, son muy buenas, y también con los chinos. Son socios estratégicos, es natural que mantengamos esa muy buena relación”, aseguró.

Cabe recordar que el proyecto de fibra óptica provocó reparos desde Estados Unidos, lo que resultó en que la administración de Donald Trump impusiera sanciones contra tres funcionarios del Gobierno de Gabriel Boric, entre ellos el exministro Muñoz y el exsubsecretario Claudio Araya.

Tras ello, el tema volvió a resurgir cuando el embajador Brandon Judd sostuvo, durante el cambio de mando presidencial entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, que “el cable chino ya se acabó”, afirmación que fue descartada por el ministro, quien insistió en que el proyecto sigue en pie.

Escudo de las Américas, Tren Melipilla y negociaciones por tarifas de TAG

El secretario de Estado también se refirió a la adhesión de Chile al Escudo de las Américas y a la condición de revisión de inversiones extranjeras (investment screening) que se establece en la declaración de la iniciativa internacional.

Ante ello, De Grange aseguró que “el investment screening con lo del Escudo de las Américas son temas de momento que no están vinculados directamente“.

Así, insistió en que lo anterior “no es vinculante en este momento en ningún caso. El tema del Escudo de las Américas, yo creo que nuevamente aborda una materia que es transversal, y no solo a Chile, es transversal en muchos otros países de Latinoamérica, que es el contrabando, que es el narcotráfico; recordemos que viene de Sudamérica”.

Además, sobre la polémica decisión anunciada por EFE Trenes de Chile de postergar la construcción del tramo soterrado del Tren Melipilla, el ministro adelantó que durante el segundo semestre del próximo año se efectuará la licitación de dicho tramo.

“Recibimos el proyecto con un atraso importante, de casi un año, y esa fue la razón por la cual la empresa decidió no suspender ni eliminar ni mucho menos. El proyecto va a continuar igual; de hecho, les adelanto, la meta es que en el segundo semestre del próximo año se efectúe la licitación que ahora se está postergando”, reveló.

En ese sentido, precisó que el tramo entre Talagante y Lo Errázuriz se inaugurará en noviembre de 2028. “Estamos trabajando con sentido de urgencia porque sabemos lo importante que es para un millón de personas en total que se van a ver beneficiadas”, remarcó.

#ToleranciaCero | Louis de Grange, biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, por tren a Melipilla: “En noviembre de 2028 estará inaugurado el tramo entre Talagante y Lo Errázuriz” ➡️https://t.co/R0PbgWCzWk

💻https://t.co/YGweKA292Y pic.twitter.com/6gKhJ5KvJF — CNN Chile (@CNNChile) September 29, 2026

Sobre la propuesta del Gobierno para rebajar las tarifas del TAG y peajes de las autopistas, el ministro explicó que el planteamiento consiste en extender el plazo de los contratos de las concesionarias a cambio de la reducción de las tarifas.

“Efectivamente, reducir la brecha entre tarifa e ingreso per cápita, tratar de reducirla un poco, y para respetar los contratos, el equilibrio financiero, darle un poco más de plazo. Va a ser un buen negocio para las autopistas“, puntualizó.

Así, señaló que “esta es una medida promovilidad” y que esperan que dentro de este año puedan cerrar el trato “con al menos una concesionaria”.

#ToleranciaCero | Louis de Grange, biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, por bajas en el TAG: “Es una medida pro movilidad” ➡️https://t.co/R0PbgWD7LS

💻https://t.co/YGweKA2GSw pic.twitter.com/CNnJDZeGFj — CNN Chile (@CNNChile) September 29, 2026

Revisa la entrevista completa