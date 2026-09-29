Mapa interactivo de cortes de luz en Santiago: 11 comunas afectadas este martes 29 de septiembre

Enel Distribución programó cortes de luz para este martes 29 de septiembre en sectores de 11 comunas de la Región Metropolitana, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.

Las interrupciones serán localizadas y, dependiendo del sector, podrían extenderse por hasta ocho horas. Esto significa que los cortes no afectarán a la totalidad de cada comuna.

Comunas y horarios de los cortes de luz

Maipú: de 09:30 a 17:30 horas en un sector y de 10:00 a 18:00 horas en otros dos sectores.

de 09:30 a 17:30 horas en un sector y de 10:00 a 18:00 horas en otros dos sectores. Estación Central: de 09:30 a 17:30 horas.

de 09:30 a 17:30 horas. Recoleta: de 09:30 a 15:30 horas.

de 09:30 a 15:30 horas. Quilicura: de 10:00 a 16:00 horas.

de 10:00 a 16:00 horas. Vitacura: de 10:00 a 16:00 horas.

de 10:00 a 16:00 horas. Las Condes: de 10:00 a 16:00 horas.

de 10:00 a 16:00 horas. Colina: de 10:00 a 16:00 horas.

de 10:00 a 16:00 horas. Santiago: de 10:30 a 16:30 horas.

de 10:30 a 16:30 horas. Ñuñoa: de 10:30 a 17:30 horas.

de 10:30 a 17:30 horas. Macul: de 11:00 a 18:00 horas.

de 11:00 a 18:00 horas. Lampa: de 11:00 a 17:00 horas.

Enel dispone de un mapa de trabajos programados en su sitio web, donde los usuarios pueden revisar si la interrupción afectará específicamente a su domicilio.

La empresa recordó que los cortes se realizan de manera acotada para ejecutar trabajos en líneas sin energía y recomendó a las personas electrodependientes que puedan verse afectadas comunicarse con sus canales de atención.

Mira el mapa interactivo de los cortes de luz en Santiago