Comisión Mixta respaldó proyecto que perfecciona y agiliza expulsiones administrativas: ¿Qué se aprobó?

La Comisión Mixta del Senado resolvió las discrepancias surgidas en el marco del proyecto que perfecciona y agiliza las expulsiones administrativas de migrantes irregulares.

La instancia, que fue liderada por la senadora Danisa Astudillo, tomó en cuenta observaciones realizadas por la Corte Suprema e integró propuestas técnicas luego de escuchar al Ministerio Público y el Gobierno, entre otros actores.

Ahora, el informe de la Comisión Mixta deberá ser ratificado por las salas de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado.

¿Qué se respaldó?

Los parlamentarios de la Mixta aprobaron una serie de disposiciones. El detalle se puede revisar a continuación.

Se aumentó de tres a cinco años el plazo mínimo de prohibición de reingreso al territorio nacional para las personas extranjeras que hayan sido objeto de una medida de expulsión administrativa.

También se determinó que la PDI podrá solicitar por escrito una autorización al juez de garantía para ingresar a un domicilio con el único fin de aprehender a una persona que cuente con una orden de expulsión firme y ejecutoriada.

A ello se suma que “se facultó la expulsión inmediata de extranjeros en situación irregular formalizados, acusados o requeridos por simples delitos cuya pena no exceda los 3 años de privación de libertad y que no registren condenas previas, suspendiendo el procedimiento penal por 3 años a la espera del cumplimiento de la medida”, detallaron desde el Senado.

Los legisladores acordaron que tendrá que existir una coordinación previa con el Ministerio Público para verificar que “la expulsión o el ingreso a domicilio no afecten investigaciones penales en curso que involucren un interés prevalente para la persecución penal, protegiendo además los derechos de las víctimas”.