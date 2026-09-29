Schalper critica a Bachelet y Boric por carta sobre Escudo de las Américas: “Espero que hagan una autocrítica y le pidan perdón al país”

El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, criticó a los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric por cuestionar públicamente la adhesión de Chile al denominado Escudo de las Américas y sostuvo que ambos debieron canalizar sus reparos de manera privada.

Bachelet y Boric difundieron la semana pasada una declaración conjunta en la que manifestaron su preocupación por la incorporación de Chile a la iniciativa impulsada por Estados Unidos y pidieron al Presidente José Antonio Kast reconsiderar la permanencia del país en la instancia.

En entrevista con CNN Chile Radio, Schalper cuestionó la forma escogida por ambos exmandatarios para intervenir en el debate.

“Yo lamento mucho que dos expresidentes se hayan prestado a una declaración pública. Creo que no es la manera de hacerlo (…). Yo espero que hagan una autocrítica y le pidan perdón al país”, agregó.

Schalper: diferencias debieron abordarse “puertas adentro”

El parlamentario argumentó que las controversias relacionadas con política exterior deben manejarse con especial cautela, debido a que pueden involucrar intereses permanentes del Estado chileno.

“La manera de canalizar esas inquietudes para que salgamos con una sola voz como Estado de Chile es puertas adentro, no a través de una declaración”, sostuvo.

La declaración de Bachelet y Boric planteó que la cooperación contra amenazas transnacionales debe resguardar la autonomía de las decisiones chilenas y evitar que la política exterior, de seguridad o defensa quede subordinada a las prioridades de una potencia extranjera.

Schalper, en cambio, sostuvo que los exmandatarios podrían haber solicitado una reunión con Kast una vez que el Presidente regresara al país para abordar directamente sus inquietudes.

“Yo no tengo ninguna duda que el Presidente Kast hubiera convocado a los expresidentes a conversar los alcances de esto”, señaló.

El diputado también respaldó la decisión del Ejecutivo de incorporarse al mecanismo y sostuvo que, dadas las actuales condiciones geopolíticas, Chile tenía escaso margen para mantenerse al margen.

“En la coyuntura que no podíamos restarnos de este acuerdo”, afirmó.