Kast anuncia extensión de bono de $100 mil por alza de combustibles: ¿Quiénes podrán recibirlo?

El Presidente José Antonio Kast anunció este martes un proyecto para extender hasta diciembre los beneficios entregados a transportistas y pescadores artesanales ante el alza de los precios de los combustibles.

La iniciativa busca prolongar los aportes que terminaban a fines de septiembre y que contemplan $100 mil mensuales por beneficiario.

“Hoy queremos prolongar ese beneficio para los miles de taxistas y colectiveros, para transportistas escolares y para los pescadores artesanales hasta el mes de diciembre”, señaló el mandatario.

¿Quiénes reciben el beneficio?

Las ayudas están dirigidas a taxistas, colectiveros y transportistas escolares que cumplen con los requisitos establecidos, además de pescadores artesanales incorporados al programa de apoyo por el costo de los combustibles.

Kast explicó que la extensión responde a que los precios continúan elevados debido al escenario internacional. “Pensábamos que la guerra iba a durar poco y nuestras expectativas eran que terminara rápidamente y que todo volviera a la normalidad. Lamentablemente no ha sido así”, afirmó.

Proyecto también contempla recursos para el Fogape

El proyecto firmado por el Ejecutivo también autoriza una nueva capitalización del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), como parte de las medidas anunciadas por el Gobierno para impulsar el empleo y facilitar el acceso al financiamiento de pequeñas y medianas empresas.

La propuesta ahora deberá ser discutida por el Congreso antes de convertirse en ley.