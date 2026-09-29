Eco Mapu, Micelio y Le Grenier: 13 cafeterías chilenas destacan entre las mejores de Sudamérica

Un hito sin precedentes para la gastronomía nacional se vivió en la reciente edición de The Global Coffee Fair en Quito, Ecuador. La cafetería Eco Mapu Coffee, originaria de Villarrica, en la Región de La Araucanía, se coronó con el primer lugar continental en el listado de The South America’s 100 Best Coffee Shops 2026. El resultado superó a exponentes de países con siglos de tradición en la materia como Colombia, Brasil y Perú, y lideró una masiva presencia nacional que también posicionó a recintos como Café Micelio y Le Grenier Cafetería.

La propuesta del recinto ganador se centró en la fusión del café de especialidad con ingredientes endémicos del sur de Chile, tales como la murtilla y el maqui. Su fundador, Cristian Cariman, destacó que el modelo mantiene un estricto foco en la trazabilidad del grano y la conexión directa con los productores locales. “Es un logro que emociona tras 11 años de pasión y perseverancia. Representa nuestra convicción de servir café de categoría mundial desde el sur de Chile, poniendo en cada taza el vínculo con los caficultores, las preparaciones de autor y el corazón de nuestro equipo”, celebró el líder de Eco Mapu Coffee tras recibir el galardón.

El triunfo en el primer puesto no es un caso aislado, ya que el listado continental evidenció un crecimiento explosivo del mercado local, pasando de 12 a 13 establecimientos chilenos en el ranking general. Para este proceso, más de 300 jueces expertos visitaron 4.200 recintos a nivel sudamericano, lo que sumado al voto del público definió los resultados del certamen. Entre las posiciones destacadas figuraron Café Micelio, que representó a Puerto Varas en el quinto puesto de la lista, junto a Le Grenier Cafetería en Viña del Mar, demostrando la diversificación y consolidación del rubro fuera de la Región Metropolitana.

El desarrollo de esta industria ha llamado la atención de los evaluadores internacionales, quienes vislumbran un impacto directo en el turismo de las regiones del país. El CEO de The World’s 100 Best Coffee Shops, César Ramírez, abordó directamente la situación. “El nivel de la cultura cafetera en Sudamérica está creciendo muchísimo, pero el salto del mercado chileno es casi exponencial. Que el primer premio vaya a Chile es el reflejo fehaciente de este gran momento”, detalló el máximo ejecutivo de la instancia. En esa misma línea, el encargado del evento en Chile, Ricardo Corripio, aseguró que este hito será “un gran impulso para el turismo de cafeterías” a nivel nacional de cara a la gala mundial del Coffee Fest Madrid que se realizará en marzo de 2027.