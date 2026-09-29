Rod Stewart anuncia su retiro de los escenarios con “The Final Encore”, su última gira por Reino Unido y Europa

Rod Stewart confirmó que su próxima gira será la última de su carrera. El músico, que recorre escenarios desde comienzos de los años 60, cuando viajó por Europa con una armónica junto al folclorista Wizz Jones y llegó a sufrir una deportación desde España por vagancia, despedirá su etapa de tours con Rod Stewart: The Final Encore, un itinerario de 21 fechas por Reino Unido y Europa.

El recorrido por recintos arena incluye presentaciones en Dublín, Belfast, Glasgow, Birmingham, Manchester y Londres, para luego extenderse por el continente y finalizar el 24 de julio en la ZAG Arena de Hanover.

“Llegó el momento de decir adiós a la vida en la carretera. Después de más de seis décadas, The Final Encore será definitivamente la última”, declaró el intérprete, quien prometió “un show tremendo” y agradeció al público por hacer posible su carrera desde que comenzó a cantar a los 19 años.

Problemas de salud y un futuro en el estudio

Según reportó The Guardian, Stewart mantiene dos fechas agendadas en Red Rocks, Colorado, para septiembre de 2027, reprogramadas desde junio de este año por una inflamación en sus cuerdas vocales. Esos shows formaban parte de One Last Time, su gira de despedida por Estados Unidos, que canceló tras un procedimiento cardíaco y luego de interrumpir un concierto en Utah para usar una máscara de oxígeno. Durante 2025 también suspendió shows por influenza, Covid y faringitis estreptocócica.

Pese al retiro de las giras, el artista podría seguir grabando: reveló que trabaja con Ronnie Wood, excompañero en Faces, en un grupo de canciones pendientes.