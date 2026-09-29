Más de US$ 380 millones en obras para 2027 y 241 contratos: Los detalles del MOP en el Plan Chile Despega

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) entregó detalles de su cartera dentro del Plan Chile Despega, el cual contempla 241 contratos por US$ 389 millones en obras rápidas para 2027, que según el ministerio generarían cerca de 23.000 empleos en todo el país.

El plan en su conjunto proyecta más de 100.000 puestos de trabajo, con US$ 825 millones en nuevas obras de rápida ejecución y US$ 94 millones para impulsar el empleo.

En el caso del MOP, distingue dos componentes: uno es la ejecución de su presupuesto 2026, de US$ 3.196 millones anuales, que considera US$ 1.443 millones entre septiembre y diciembre, y el otro son las nuevas obras rápidas para 2027.

Vialidad concentra más del 70% de la inversión

La mayor parte de esa cartera corresponde a la Dirección de Vialidad, con 133 contratos por US$ 274 millones, equivalentes a 70,5% del total. Incluye bacheo y sello asfáltico de caminos, limpieza de faja, alcantarillas y fosos, seguridad vial, caminos básicos con pavimentos rurales y puentes de madera.

El resto de las direcciones se distribuye así:

Obras Portuarias : 36 contratos por US$ 41 millones, para enrocados de protección marítima, paseos costeros y espacios públicos, muelles y molos de abrigo, y rampas de varada.

: 36 contratos por US$ 41 millones, para enrocados de protección marítima, paseos costeros y espacios públicos, muelles y molos de abrigo, y rampas de varada. Obras Hidráulicas : 24 contratos por US$ 29 millones, para obras de riego como tranques y canales, limpieza de cauces, defensas fluviales y drenaje de aguas lluvias urbanas.

: 24 contratos por US$ 29 millones, para obras de riego como tranques y canales, limpieza de cauces, defensas fluviales y drenaje de aguas lluvias urbanas. Aeropuertos : 19 contratos por US$ 28 millones, para bacheo y sello de pistas y calles de rodaje, obras en terminales de aeródromos y helipuertos.

: 19 contratos por US$ 28 millones, para bacheo y sello de pistas y calles de rodaje, obras en terminales de aeródromos y helipuertos. Servicios Sanitarios Rurales : 28 contratos por US$ 15 millones, para plantas de tratamiento y potabilización, redes de distribución y sistemas de bombeo y sondajes.

: 28 contratos por US$ 15 millones, para plantas de tratamiento y potabilización, redes de distribución y sistemas de bombeo y sondajes. Dirección General de Aguas: un contrato por US$ 1,7 millones, para infraestructura hidrométrica y meteorológica.

En total, son 197 contratos de obra y 44 de asesoría.

La Araucanía y Los Lagos lideran inversión regional

Por región, La Araucanía y Los Lagos lideran la inversión, con US$ 42 millones cada una y 2.451 y 2.450 empleos, respectivamente.

Les siguen Biobío, con US$ 39 millones y 2.252 empleos, Valparaíso, con US$ 36 millones y 2.100 empleos, y Los Ríos, con US$ 33 millones y 1.958 empleos.

En el otro extremo, Aysén recibe US$ 5,9 millones y 342 empleos, Antofagasta US$ 6,6 millones y 386 empleos, y Atacama US$ 7,5 millones y 437 empleos.

El resto de las regiones se ubica en el tramo intermedio:

Maule : US$ 30 millones y 1.743 empleos.

: US$ 30 millones y 1.743 empleos. Ñuble : US$ 25 millones y 1.475 empleos.

: US$ 25 millones y 1.475 empleos. Coquimbo : US$ 24 millones y 1.416 empleos.

: US$ 24 millones y 1.416 empleos. Metropolitana : US$ 22 millones y 1.290 empleos.

: US$ 22 millones y 1.290 empleos. Arica : US$ 21 millones y 1.235 empleos.

: US$ 21 millones y 1.235 empleos. O’Higgins : US$ 20 millones y 1.171 empleos.

: US$ 20 millones y 1.171 empleos. Tarapacá : US$ 17 millones y 1.010 empleos.

: US$ 17 millones y 1.010 empleos. Magallanes: US$ 15 millones y 898 empleos.

A ello se suman US$ 1,7 millones y 97 empleos de carácter interregional, para un total de US$ 389 millones y 22.711 empleos.

Las siete obras fundamentales destacadas por el MOP

El ministerio destaca además siete obras fundamentales:

Ruta A-345, Arica y Parinacota: conservación de la red vial entre la Ruta 5 y Pampanune, por US$ 7,6 millones. Quebrada Bonilla, Antofagasta: obras de control aluvional, etapa 3, por US$ 2,8 millones. Puentes de la Región Metropolitana: conservación en Peñaflor, El Monte, Padre Hurtado y María Pinto, por US$ 5,5 millones. Río Lebu, Biobío: conservación de muros de canalización, por US$ 4,2 millones. Aeródromo Victoria, La Araucanía: mejoramiento integral, por US$ 4,8 millones. Puentes de Puerto Montt, Los Lagos: conservación de los puentes Lauca, González y Las Mellizas, por US$ 4,9 millones. Aeródromo Cerro Castillo, Magallanes: mejoramiento de pista, por US$ 6,1 millones.

Las siete suman US$ 35,8 millones, poco más de 9% de la cartera.

En cuanto a los plazos, el ministerio fija dos ventanas generales: la ejecución del presupuesto 2026, concentrada entre septiembre y diciembre, y las obras rápidas de 2027. Aun así, no indica fechas de inicio por proyecto ni si las siete obras destacadas ya están en ejecución.