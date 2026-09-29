Sernac fiscaliza a veterinarias a nivel nacional: Detectó falta de información de precios en servicios ofrecidos

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) está llevando a cabo una fiscalización a clínicas veterinarias y centros de atención veterinaria a nivel nacional.

Con la acción se busca verificar la conducta de los proveedores del mercado de cuidado de mascotas y revisar el cumplimiento de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.

En ese sentido, se constató una serie de aspectos como la entrega de información clara sobre características, riesgos y cuidados respecto a la ejecución de los servicios, junto con los registros y autorizaciones exigidos por la normativa, y la exhibición de precios, publicidades, promociones y ofertas.

El organismo detectó las siguientes observaciones preliminares:

Falta de información de precios de los servicios ofrecidos y la identificación del jefe de local: Siete de cada diez locales no mantienen una lista de precios visible y accesible. La práctica extendida es entregar valores únicamente de forma verbal o mediante presupuestos al momento de la atención.

de los servicios ofrecidos y la identificación del jefe de local: Siete de cada diez locales no mantienen una lista de precios visible y accesible. La práctica extendida es entregar valores únicamente de forma verbal o mediante presupuestos al momento de la atención. Alto porcentaje de los establecimientos fiscalizados no mantiene disponible el título profesional del médico veterinario responsable de la supervisión clínica.

del médico veterinario responsable de la supervisión clínica. La totalidad de las clínicas fiscalizadas cumple con la exigencia de aplicar formularios de consentimiento informado escrito previo a intervenciones quirúrgicas o de sedación.

Luego de finalizar y analizar la totalidad de los hallazgos, el Sernac definirá, entre otros aspectos, “acciones legales, en caso de que corresponda, contra aquellos proveedores que afecten gravemente los derechos de las personas consumidoras”.