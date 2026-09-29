“Tuvo una muy buena presentación”: Presidente Kast entrega su apoyo al canciller Pérez Mackenna tras la interpelación

Este martes, el presidente José Antonio Kast mostró su apoyo al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, luego de una extensa jornada de interpelación en la Cámara de Diputadas y Diputados debido a la situación con el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd; la soberanía del país sobre el estrecho de Magallanes y la reciente adhesión al “Escudo de las Américas”.

El mandatario durante la mañana asistió a FruitTrade 2026, evento organizado por la Federación Nacional de Productores de Frutas de Chile (FEDEFRUTA).

En su intervención, el presidente Kast manifestó su apoyo, en el que aseguró que “Nuestro canciller ayer tuvo una muy buena presentación en una interpelación que se le realizó“.

Ayer, el canciller Pérez Mackenna fue interrogado por alrededor de dos horas en la Cámara Baja. El diputado Nelson Venegas (PS), en conversación con CNN Chile, afirmó tras la interpelación que “Tengo la sensación de que no contestó prácticamente ninguna pregunta y las que contestó, no lo hizo con la veracidad que corresponde”.

Además, aseguró que han “presentado más de 40 oficios, los cuales son muchos de respuesta secreta”, para conocer las gestiones del canciller.