Gobierno atribuye a “falta de recursos” los límites del subsidio al empleo para generar más puestos laborales: “En pandemia se gastaron billones en subsidios”

Esta jornada, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, sostuvo que la “falta de recursos” explicaría los límites del alcance del subsidio al empleo que presentó el gobierno del Presidente José Antonio Kast para impulsar la creación de nuevos puestos laborales.

“En pandemia se gastaron billones de pesos en subsidios. Esos recursos ya no los tenemos. Hay que decirlo así, con transparencia“, señaló Rau en conversación con Radio Infinita.

Tras ello, explicó que “yo entiendo la crítica, pero si uno toma también la realidad fiscal que tenemos, estamos haciendo un esfuerzo grande”.

“Obviamente, si pudiéramos llegar a más recursos, es genial, pero el ministro del Trabajo no va a hacer ni una solicitud, ni por la presa, ni nada“, añadió.

Además, el secretario de Estado aclaró que el foco de la medida será en subsidiar empleos de los salarios más bajos por el tamaño de personas en desempleo.

“Es hasta el 60% de un ingreso mínimo mensual, que son $332 mil pesos en el caso de las mujeres, y hasta el 50% de un ingreso mínimo mensual, que son $276 mil en el caso de los hombres, para rentas de hasta tres ingresos mínimos mensuales (…) Tenemos 981 mil desempleados en el límite de tres ingresos mínimos“, dijo.

El titular del Trabajo reiteró que la meta del Ejecutivo es finalizar su mandato con una tasa de desempleo del 6,5%. Esto luego de que la cifra actual lo señala en el 9,5%.

“Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos desde el gobierno, desde todos los ministerios, para solucionar esta crisis. Recordemos que a veces a los auditores también se les olvida que nosotros recibimos una economía decreciendo“, sostuvo.

Al ser consultado respecto a las medidas impulsadas que buscan generar 100.000 empleos, la autoridad mencionó que “estas son metas y están los recursos para generar esos puestos de trabajo, para pagar esos subsidios, si es que logramos las postulaciones. Eso es importante aclarar”.