CyberMonday Chile 2026 ya tiene fechas confrimadas: Revisa aquí cuándo comienza y las marcas adheridas

Durante octubre se prepara uno de los eventos más esperados del calendario comercial, que reunirá a cientos de marcas con promociones y descuentos en vestuario, tecnología, viajes, hogar y servicios.

El CyberMonday 2026 se celebrará durante tres días con fechas y horarios ya establecidos por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

¿Cuándo es el CyberMonday 2026?

De acuerdo a lo informado, el CyberMonday de este año comenzará el lunes 5 de octubre hasta el miércoles 7 de octubre.

Y será desde las 00:00 horas del lunes hasta las 23:59 horas del miércoles.

Durante tres días, los consumidores podrán acceder a descuentos y promociones con una variedad de productos.

¿Qué marcas son las adheridas?

Las ofertas de distintas marcas y productos se podrán revisar en el sitio web cyber.cl, entre las que se encuentran promociones en servicio, tecnología, hogar.

Entre las marcas están: Sodimac, Lider, Paris, Easy, Preunic y Ripley.

Recomendaciones para una compra segura

Desde el Comité de Comercio Electrónico de la CCS aconsejan, para comprar en este CyberMonday 2026, verificar que se está ingresando en la página web oficial de la cadena adherida. Como también comparar el precio de un producto en diferentes tiendas y comercios para elegir la oferta más conveniente para el cliente.

Además, recomiendan revisar los valores adicionales de una compra, como el costo de envío o despacho, los plazos de entrega, así como también las condiciones de cambios, garantías y devoluciones.