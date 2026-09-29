Captan a tres personas vandalizando la Mano del Desierto en Antofagasta: Empresa confirmó que los suspendieron de sus funciones

Tres personas fueron sorprendidas vandalizando la “Mano del Desierto” en Antofagasta (Región de Antofagasta).

Se trata de una escultura inaugurada en marzo de 1992 que está ubicada a 75 kilómetros al sur de la ciudad de Antofagasta, cuya autoría es del escultor chileno Mario Irarrázabal.

Según consigna Antofagasta TV, los sujetos se habrían movilizado en una camioneta y se grabaron mientras realizaban los rayados.

El mismo medio indica que la empresa GTA Chile SpA, donde trabajan los involucrados, rechazó el accionar e informó que los suspendió de sus actividades, junto con la apertura de una investigación interna.

“GTA Chile SpA rechaza categóricamente cualquier acto que atente contra los símbolos y espacios representativos de la Región de Antofagasta. Este tipo de conductas no representa los valores ni los principios que promueve nuestra compañía”, señalaron en un comunicado.

“Informamos a la comunidad que el personal identificado en los videos difundidos ha sido suspendido de sus actividades mientras se desarrolla la investigación interna correspondiente, a fin de esclarecer los hechos y determinar las medidas que resulten aplicables”, se lee en el escrito.