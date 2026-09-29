General director de Carabineros anuncia ascenso póstumo del cabo 2° Cristopher Aguilera a suboficial mayor

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, anunció el ascenso póstumo del cabo segundo Cristopher Aguilera Fernández a suboficial mayor.

Durante la misa para despedir al funcionario en la Iglesia Institucional, la máxima autoridad de Carabineros expresó: “Estamos hablando de un joven que, durante sus años de servicio, recibió 10 felicitaciones consignadas en su hoja de vida. Un joven que nunca tuvo miedo, que enfrentó el crimen organizado con valentía y que día a día desempeñó su labor con pasión, compromiso y profunda vocación de servicio, siempre dispuesto a proteger a toda la comunidad”.

En la instancia estuvo presente el presidente José Antonio Kast junto a la primera dama María Pía Adriasola, junto con el ministro de Seguridad, Martín Arrau; el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, además del fiscal nacional Ángel Valencia.

“He dispuesto el ascenso póstumo al grado de Suboficial Mayor de Carabineros de quien fuera el Cabo 2º Cristopher Aguilera Fernández, como un justo reconocimiento a su vocación de servicio, su valentía, su compromiso y la entrega absoluta con la que asumió cada día la noble misión de proteger a la comunidad”, anunció el general director.

“He dispuesto el ascenso póstumo al grado de Suboficial Mayor de Carabineros de quien fuera el Cabo 2º Cristopher Aguilera Fernández, como un justo reconocimiento a su vocación de servicio, su valentía, su compromiso y la entrega absoluta con la que asumió cada día la noble… pic.twitter.com/P3tNtoDGyY — Carabineros de Chile (@Carabdechile) September 29, 2026

Araya destacó que el fallecido funcionario “representa los más altos valores de nuestra Institución. Un joven carabinero que, con coraje y convicción, entregó su vida en el cumplimiento del deber, honrando hasta el último momento el juramento que un día realizó. Y porque su nombre, su historia y su ejemplo permanecerán para siempre junto a sus camaradas, he dispuesto que, a partir de hoy, la 42ª Comisaría Radiopatrullas pase a denominarse 42ª Comisaría Radiopatrullas Suboficial Mayor Cristopher Aguilera Fernández”.

El crimen del funcionario policial ocurrió la tarde del domingo en la población Las Dunas, donde Aguilera y otros funcionarios se encontraban realizando patrullajes preventivos.

En ese contexto, hicieron una fiscalización en la vía pública a un grupo de individuos; sin embargo, uno de ellos disparó contra los efectivos policiales.

Aguilera recibió un disparo en la cabeza y, pese a ser trasladado a un recinto asistencial, falleció debido a la gravedad de sus heridas.