Arrau descarta “derrota” por eventual retiro de reforma de seguridad y apunta a nuevo acuerdo: “Estamos viendo cuál es el mejor camino”

Durante esta jornada, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió al futuro de la reforma constitucional de seguridad, descartando que un eventual retiro de esta sea una derrota para el Gobierno.

El titular de Seguridad sostuvo que “estamos viendo cuál es el mejor camino. Si es que se potencia una posible indicación o un posible texto ingresado por los senadores, eso implicaría quizás un retiro, pero estamos a la espera de esa propuesta”.

En esa línea, añadió que han estado en conversaciones con algunos senadores durante las últimas semanas y “por mientras, si eso genera que se destraben espacios y podamos avanzar en otros proyectos tan importantes que estamos empujando, es lo que estamos buscando”.

El secretario de Estado extendió el llamado a dejar de lado las diferencias en “pos de que tengamos mejores herramientas para el combate al crimen organizado, para las reglas de uso de la fuerza y tantas otras cosas que el día a día pueden cambiar no solamente el combate a organizaciones criminales grandes, sino que también a cómo nuestras policías tienen mejores herramientas y medios para pararse mejor en la calle y defender mejor a la ciudadanía”.

Arrau señaló que este retiro no significaría una derrota; ante ello agregó que “avanzar en cualquier ley que le haga bien a Chile y en seguridad, por supuesto que no es una derrota. Esas cosas políticas yo creo que hay que superarlas en pos de tener mejores herramientas para darle más seguridad al Chile”.

Nueva propuesta de reforma constitucional

El senador Andrés Longton (RN) reconoció que el Ejecutivo ha cometido algunos “traspiés” durante la tramitación de la reforma, pero destacó la disposición del Gobierno de retomar el diálogo y buscar nuevos acuerdos.

“Uno puede tener algunos traspiés, eso es entendible. El Gobierno es capaz de asumir aquello, dar vuelta la página y generar acuerdos más amplios, considerando que estas reformas requieren más que una mayoría”, comentó.

En tanto, el legislador Pedro Araya (PPD) señaló que “lo importante es que hoy día ya tenemos un principio de acuerdo y estamos señalando un camino para poder avanzar en la discusión de la reforma. Se le va a entregar un texto formal al Ejecutivo durante la próxima semana, para avanzar en una reforma en materia de seguridad que efectivamente dote al Estado de las herramientas necesarias para combatir el crimen organizado y la delincuencia”.

La nueva reforma tendría como base una propuesta redactada por los senadores Longton y Arturo Squella (REP), a la que se le agregarían nuevas indicaciones de otros parlamentarios. También se tramitará de la mano con una reforma impulsada por la senadora Paulina Vodanovic (PS) en materia penitenciaria.