Nintendo anuncia bundle de Switch 2 con EA Sports FC 27 para Latinoamérica

Nintendo y Electronic Arts anunciaron un nuevo paquete de Nintendo Switch 2 con EA Sports FC 27, creado especialmente para el mercado latinoamericano.

El bundle incluirá la consola Nintendo Switch 2 junto con un código de descarga para la Edición Estándar de EA Sports FC 27 y comenzará a venderse en tiendas seleccionadas de Latinoamérica a partir del 15 de octubre.

Nintendo no informó en su anuncio un precio general para el paquete en la región.

¿Qué ofrece EA Sports FC 27 en Nintendo Switch 2?

La versión para la nueva consola de Nintendo incluye The Grounds, el espacio social estrenado en FC 27 que permite disputar partidos informales, duelos 1 contra 1 y encuentros con otros jugadores.

El título también incorpora cambios en el Modo Carrera, un mercado de transferencias renovado, nuevas herramientas en Football Ultimate Team y ajustes en la jugabilidad, con modificaciones en defensa, movimientos ofensivos y balones detenidos.

EA Sports FC 27 fue lanzado mundialmente el pasado 25 de septiembre y cuenta con más de 21 mil futbolistas, 800 clubes y selecciones, 140 estadios y más de 35 ligas licenciadas.

La Nintendo Switch 2, en tanto, cuenta con una pantalla de resolución 1080p, salida de hasta 4K en televisores compatibles y los nuevos controles Joy-Con 2 con fijación magnética y función de mouse en juegos compatibles.