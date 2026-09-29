Dólar trepa hasta los $975 y cierra en máximos desde julio de 2025

Casi $8 saltó el dólar durante la sesión de este martes, con lo que superó ampliamente la barrera de los $970, cerrando específicamente en $975,1.

En concreto, la divisa norteamericana marcó su punto más alto desde el 30 de julio de 2025, cuando finalizó la sesión por sobre los $980.

El alza del billete verde estuvo marcada por el nuevo retroceso del cobre, que cotizó en US$ 6,57 la libra en la Bolsa de Metales de Londres de cara a los próximos feriados en China, quitándole un poco de soporte al peso chileno, y los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, que llegaron a ubicarse en 5,3%, mientras que el de 30 años superó el 5,6%.

En ese marco, el analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, afirmó que el tipo de cambio volvió a tomar fuerza y continúa presionando los máximos del año pese a que durante la sesión se conocieron datos estadounidenses que favorecían un debilitamiento del dólar, con JOLTS y confianza del consumidor por debajo de las expectativas.

“Uno de los principales focos sigue estando en la renta fija estadounidense. Los rendimientos permanecen en niveles elevados, con el Treasury a 10 años alrededor de 5,27% y el de 30 años cerca de 5,60%, manteniendo presión sobre los mercados y entregando soporte al dólar. El DXY continúa sobre los 101 puntos, en un contexto donde el mercado sigue atento a nuevas subidas de tasas por parte de la Fed”, argumentó.

Datos de Chile y Estados Unidos serán clave

“Mañana será una jornada especialmente relevante para el USDCLP. En Chile conoceremos desempleo, producción de cobre, manufactura y ventas minoristas. La tasa de desempleo será uno de los focos, considerando que 4 de las últimas 5 publicaciones han resultado por encima de las expectativas, reflejando un mercado laboral que ha mostrado señales de deterioro. En EE.UU. tendremos ADP, PCE subyacente y PIB, en momentos en que los últimos datos han comenzado a mostrar algunas señales de menor fortaleza económica”, añadió.

En esa línea, aseguró que una combinación de debilidad laboral con menor inflación podría aliviar la presión sobre las tasas, mientras que cifras más fuertes, especialmente en inflación, podrían volver a respaldar una Fed más restrictiva.

“Técnicamente, $977 aparece como la resistencia inmediata del USDCLP. Una ruptura y consolidación sobre ese nivel dejaría como siguiente referencia la zona de $984, acercando cada vez más al mercado al nivel psicológico de $1.000. Por abajo, la zona de $962 a $965 será importante como soporte”, puntualizó.

Por su parte, Juan Ortiz, Senior Account Manager de XTB, proyectó que el tipo de cambio podría mantener un sesgo alcista durante el resto de la semana, respaldado por la fortaleza global del dólar y los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

“La atención estará principalmente en los datos económicos de EE.UU., destacando el PCE y, posteriormente, las nóminas no agrícolas del viernes. Datos de inflación o empleo superiores a lo esperado podrían reforzar las expectativas de una Fed más restrictiva, impulsando las tasas y al dólar, lo que favorecería nuevas alzas del USDCLP”, complementó.

“En cambio, cifras más débiles, acompañadas de una caída en los rendimientos estadounidenses y una recuperación del cobre, podrían generar una corrección del tipo de cambio. Por ahora, el escenario externo continúa entregando mayor presión alcista que bajista sobre el USDCLP”, cerró.