Comisión de Seguridad detalla alcance de proyecto que sanciona insultos graves a uniformados: “No buscamos penalizar la crítica legítima a las policías”

Durante este martes, la Comisión de Seguridad Pública del Senado continuó la discusión de la iniciativa que endurece las sanciones a agresiones a funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden.

En la instancia, la subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, explicó la importancia del proyecto, agregando que “en el contexto de crisis de seguridad que hoy día enfrentamos, quien agrede a un carabinero, a un detective o a un gendarme, agrede al Estado de Derecho”.

Tras ello, la autoridad apuntó que “el proyecto lo que busca es que la agresión tenga una consecuencia real, que acá en este caso es una pena privativa de libertad, y castigar con mayor severidad a quienes atacan en grupo, que eso es muy relevante en este proyecto, y sacione además el insulto grave a la función policial, sin aumentar las penas máximas ni criminalizar la crítica legítima que entendemos que siempre va a existir”.

Giannini defendió el proyecto agregando que “acá no se está penalizando la crítica que es legítima a la policía, sino que es la humillación y la agresión en el ejercicio de sus funciones. Eso, para nosotros, no es aceptable”.

En esa línea, el senador y autor del informe, Andrés Longton (RN), señaló que los insultos a las policías se han vuelto “parte de la normalidad”, añadiendo que “es verdad que hay una pugna con la libertad de expresión, pero la libertad de expresión nunca puede ser a costa de la honra de las personas, y eso también está resguardado constitucionalmente”.

“Es un disuasivo, yo creo, bastante efectivo el sacar de circulación, el poder detener a una persona; claramente que disuade. Una persona sabe hoy día que si insulta a carabineros, se va a ir detenido, va a haber un control de detención”, además, dijo que “genera también un carácter más que sancionatorio, preventivo”.

Por su parte, la Defensora Nacional Penal Pública, Verónica Encina, planteó reparos respecto a esta indicación; según ella, el proyecto debe precisar que el bien jurídico protegido es la dignidad constitucional y no la honra individual del funcionario.

¿Qué dice el proyecto?

Entre las faltas, se incluye el hecho de insultar u ofender gravemente a carabineros o a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) en el ejercicio de sus funciones, sin necesidad de conocer su calidad como tal.

En esta situación, la persona será sancionada con la pena de prisión en su grado máximo (hasta 60 días) y una multa de 1 a 4 UTM.

El texto señala que incurrirán en la misma pena quienes, fuera de los recintos penales, insulten u ofendan gravemente a funcionarios de Gendarmería de Chile en el ejercicio de sus funciones.

Ahora, el proyecto se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado, tras ser aprobado en general por la Cámara de Diputadas y Diputados.