¿Cómo será el verano?: Meteorología entrega pronóstico para octubre, noviembre y diciembre de 2026 con altas temperaturas y lluvias

De cara a la temporada veraniega, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) entregó un pronóstico estacional para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026.

El análisis, elaborado por la Oficina de Servicios Climáticos, muestra que el último trimestre de este año tiene “señales importantes tanto en precipitaciones como en temperaturas, especialmente en la zona central y sur del país”.

Proyección estacional de lluvias octubre-diciembre 2026

De acuerdo a la DMC, en la zona altiplánica, entre las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, se prevé que las precipitaciones estarán “bajo lo normal”.

Desde Arica y Parinacota hasta parte de la Región de Coquimbo, la condición será “seca”.

Mientras que desde parte de Coquimbo hasta Los Ríos “se espera una condición sobre lo normal”.

Más hacia el sur, en la Región de Los Lagos, se prevén lluvias normales o sobre lo normal. En tanto, en las regiones de Aysén y Magallanes se pronostican precipitaciones bajo lo normal.

Octubre-diciembre 2026: ¿Cómo serán las temperaturas?

Según Meteorología, en la zona norte del país habrá temperaturas más altas.

Las temperaturas máximas se proyectan “sobre lo normal” desde la Región de Arica y Parinacota hasta el litoral de la Región de Valparaíso.

Y en las regiones de Los Lagos y Magallanes se esperan temperaturas normales o bajo lo normal.

En cuanto a las temperaturas mínimas, se prevé que desde Arica hasta O’Higgins estén sobre lo normal.

Desde la Región del Maule hasta la Región de Los Lagos se proyecta que sea “normal a bajo lo normal”.

Para el litoral, entre las regiones del Biobío y Los Lagos, las mínimas serán normales a sobre lo normal.

Y entre Aysén y Magallanes, y parte del Maule y Los Lagos, “se prevé una condición normal a bajo lo normal”.