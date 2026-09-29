Este miércoles vence el plazo del Presupuesto 2027: ¿Qué está definiendo el Gobierno y por qué es clave para el país?

Este miércoles 30 de septiembre vence el plazo constitucional para que el Gobierno ingrese al Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos 2027.

La Constitución, en su artículo 67, obliga al Presidente de la República a presentar el proyecto con al menos tres meses de anticipación a la fecha en que debe comenzar a regir. Como el presupuesto entra en vigencia el 1 de enero siguiente, el 30 de septiembre se convierte en la fecha límite para su presentación.

La misma norma establece el plazo máximo para su tramitación. Si el Congreso no despacha el proyecto dentro de 60 días desde su presentación, regirá el proyecto originalmente presentado por el Ejecutivo, sin las modificaciones que los parlamentarios hayan incorporado durante la discusión.

El artículo 67 también limita las facultades del Congreso durante la tramitación. Los parlamentarios no pueden aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos, cuya determinación corresponde exclusivamente al Presidente de la República, previo informe de los organismos técnicos respectivos.

Asimismo, el Congreso solo puede reducir los gastos contenidos en el proyecto, salvo aquellos establecidos por ley permanente. Además, ningún gasto nuevo con cargo a fondos públicos puede aprobarse sin que se indiquen al mismo tiempo las fuentes de recursos necesarias para financiarlo.

El proyecto ingresa a trámite a través de la Oficina de Partes de la Cámara de Diputadas y Diputados. De acuerdo con el calendario informado por la Dirección de Presupuestos, el texto será dado cuenta en la Cámara el lunes 5 de octubre.

Tras su ingreso comienza el análisis en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, instancia encargada de estudiar el proyecto antes de su discusión en las salas de ambas cámaras.

Para este año, la Dirección de Presupuestos informó que su director, José Pablo Gómez, expondrá el Informe de Finanzas Públicas ante la comisión el martes 6 de octubre.

En paralelo, el inicio de la discusión presupuestaria contempla tradicionalmente la exposición del Estado de la Hacienda Pública por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aunque hasta ahora no se ha informado oficialmente la fecha de esa presentación para la tramitación del Presupuesto 2027.

Comisión Mixta revisará las partidas presupuestarias

La Comisión Especial Mixta de Presupuestos está integrada por 13 senadores y 13 diputados, entre quienes se encuentran los miembros de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras.

Bajo esta instancia funcionan cinco subcomisiones, que revisan las distintas partidas del presupuesto y posteriormente entregan sus informes a la Comisión Mixta.

Una vez concluido ese análisis, el proyecto pasa a votación en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y luego al Senado. Si surgen diferencias entre ambas cámaras, se constituye una nueva comisión mixta para buscar un acuerdo antes del despacho final.

En ese marco, a través de su cuenta de X, el presidente José Antonio Kast afirmó que el foco del presupuesto será la seguridad y el empleo: “El Presupuesto 2027 debe reflejar lo que hoy más urge a los chilenos, seguridad y empleo. Nos reunimos con los subsecretarios para ordenar las prioridades de cada ministerio y cuidar cada peso de los chilenos antes de presentarlo al Congreso”.

El Presupuesto 2027 debe reflejar lo que hoy más urge a los chilenos, seguridad y empleo.Nos reunimos con los subsecretarios para ordenar las prioridades de cada ministerio y cuidar cada peso de los chilenos antes de presentarlo al Congreso. pic.twitter.com/D80vC6QhPx — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) September 29, 2026

Quiroz anticipa expansión “mesurada” del gasto

En un plano más político, el ministro de Hacienda ya adelantó los principales lineamientos del proyecto que se ingresará mañana.

Quiroz sostuvo que se tratará de un presupuesto de expansión del gasto, aunque “mesurada”, limitado por el decreto de consolidación fiscal, que fija una meta de alza máxima de 1%, calculada sobre el gasto que efectivamente se ejecute este año y no sobre el presupuesto 2026 aprobado en 2025.

Sobre las críticas relacionadas con eventuales reducciones de recursos en distintas áreas, en particular las expresadas desde el sector educación, Quiroz insistió en que la propuesta debe entenderse como un presupuesto con crecimiento acotado y no como una reducción generalizada del gasto.

“Aquí se ha venido gastando a veces en cantidades que no corresponden con la realidad que tenemos y no corresponden con otras necesidades. Ahora, eso no significa que va a haber recortes así en general, como se dice, el presupuesto es un presupuesto de aumento de gastos respecto al año anterior. No es un presupuesto de reducción de gastos, así que malamente podemos hablar de recortes en un sentido agregado, pero sí poniendo énfasis”, explicó.