“Estamos viviendo otra criminalidad más violenta”: El duro análisis del General Araya sobre el estado del crimen en Chile

Este martes, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, lamentó el fallecimiento del cabo 2 º Christopher Andrés Aguilera Fernández, quien perdió la vida a causa de una bala en la cabeza mientras realizaba una fiscalización preventiva en la comuna de Lo Espejo.

La autoridad expresó: “Duele en el alma ver partir a uno de los nuestros. Duele en el alma ver sufrir a una familia, a padres, a hijos, a la pareja. Y todo lo que significa y lo que trae consigo una pérdida tan repentina y sobre todo cuando un carabinero está cumpliendo su deber“.

Bajo esa línea, sostuvo el fortalecimiento de despliegues policiales: “Esta muerte no es en vano. Nosotros solamente, o por una parte, vamos a recordar; no nos vamos a olvidar del cabo 2° Cristopher Aguilera Fernández, sino que nos corresponde recordarlo, preocuparnos de él, pero también esto significa que vamos a renovar nuestro compromiso de seguir trabajando por nuestro país“.

“Esto no puede volver a repetirse. Y por eso nosotros vamos a fortalecer, vamos a seguir trabajando, vamos a estar en los lugares de mayor complejidad (…), vamos a estar combatiendo al crimen, y que todos estos delincuentes no estén libres. Por eso estamos con este Plan de Prófugos”, añadió.

Asimismo, el general Araya sostuvo que la institución ya se encuentra trabajando para “ver la forma de cómo tener más Carabineros” y poder aumentar los despliegues policiales.

“También estamos conscientes de que estamos viviendo otra criminalidad, una criminalidad que es más violenta, que no trepida en dispararle a los carabineros e incluso causar daño a terceros”, afirmó Araya.

“Estas personas tienen un desprecio total por la vida, les da lo mismo matar. Nuestros carabineros tienen que cuidarse, tienen que protegerse, para eso les estamos dando todas las herramientas necesarias para que tengan un mejor servicio, pero estos delincuentes tienen un desprecio por la vida y por eso no merecen estar en la vía pública”, finalizó la autoridad policial.