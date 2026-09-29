Diputado del Frente Amplio respaldó la necesidad de aumentar los recursos destinados a las Fuerzas Armadas

El diputado del Partido Frente Amplio (FA) e integrante de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jaime Bassa, lanzó duras críticas al manejo diplomático y de soberanía de la actual administración frente a los conflictos limítrofes con Argentina. Durante su participación en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile, el parlamentario apuntó directamente a la responsabilidad del Mandatario por la desconexión entre ministerios y catalogó la postura chilena como “casi pusilánime” ante el gobierno de Javier Milei. Además, el legislador oficialista respaldó la necesidad de aumentar los recursos destinados a las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

Consultada su opinión por la periodista Paula Escobar respecto a si el actual escenario geopolítico amerita un mayor gasto militar en Chile —tras las previas advertencias del analista político Pepe Auth—, el diputado Bassa fue categórico. “Sí, lo hemos conversado varias veces en la Comisión de Defensa Nacional, hay cosas que por la forma en la que sesiona la comisión, no puedo comentar al aire”, confirmó el representante del FA. En su argumentación, apuntó a una estrategia expansiva histórica del país vecino: “Argentina tiene una larga trayectoria desconociendo la fijeza de los límites que separan con nuestro país. Yo me acuerdo por lo menos de la Laguna del Desierto, a campos de hielo norte-sur en la década del noventa, y aquí hay una especie de política de Estado por parte de Argentina que está sistemáticamente confundiendo las palabras”.

En esa misma línea, Jaime Bassa ejemplificó las tensiones actuales acusando a la nación trasandina de inventar conceptos geográficos para adjudicarse control territorial. “Habla de la boca oriental del estrecho de Magallanes, cosa que no existe; habla de una soberanía compartida sobre el estrecho, cosa que no existe, y un largo etcétera”, cuestionó el legislador. Frente a este reiterado escenario, sinceró su profunda inquietud por la reacción del Ejecutivo: “A mí me preocupa la forma en la que el gobierno está enfrentando el tema, porque es una forma muy débil, casi pusilánime frente a Milei, y también frente a Trump, que apoya a Milei”.

Las críticas del parlamentario también se dirigieron hacia el corazón operativo de la gestión gubernamental. Al ser interpelado por el periodista Daniel Matamala sobre si sus reparos iban dirigidos a la labor del titular de Defensa, Bassa descartó esa opción y valoró el trabajo del secretario de Estado: “El ministro ha llevado muy bien, por lo que yo puedo ver al menos, las relaciones con las Fuerzas Armadas. Tiene muy buen diálogo con los comandantes en jefe, yo lo he visto, puedo dar fe de eso”. No obstante, el diputado del FA advirtió un quiebre orgánico estructural que compromete la seguridad del país. “La forma en la que se ha roto la histórica articulación entre Defensa y Relaciones Exteriores, articulación que viene de los tiempos de Diego Portales en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que fue ministro de ambas carteras simultáneamente, se rompió”, aseveró.

Para el integrante de la Comisión de Defensa Nacional, esta falta de sinergia entre ministerios representa una grave falla estratégica. “Ese es un problema serio de coordinación de este gobierno. No hay coordinación entre Defensa y Exteriores, y eso es un problema”, insistió Bassa. Finalmente, al ser inquirido de forma directa por la conductora Paula Escobar sobre en quién recae la responsabilidad final de esta desarticulación institucional, el diputado oficialista no dudó en apuntar a la máxima autoridad de La Moneda: “Yo creo que es responsabilidad del Presidente”.