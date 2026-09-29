Estados Unidos vs. Chile: A qué hora juega La Roja y dónde ver en vivo

La Selección Chilena vuelve a la cancha este martes 29 de septiembre para enfrentar a Estados Unidos en el segundo partido de su gira amistosa por Norteamérica.
El encuentro se disputará desde las 21:00 horas de Chile en el Energizer Park de St. Louis, Misuri, estadio donde hace de local el St. Louis City de la MLS.
¿Dónde ver Estados Unidos vs. Chile?
El partido podrá verse en televisión abierta a través de Mega y vía streaming mediante MegaGO.
- Partido: Estados Unidos vs. Chile
- Fecha: martes 29 de septiembre
- Hora: 21:00 horas de Chile
- Estadio: Energizer Park, St. Louis, Misuri
- TV: Mega
- Streaming: MegaGO
¿Cómo llegan Estados Unidos y Chile?
La Roja viene de perder 1-0 ante Canadá en Toronto, encuentro en el que terminó con nueve jugadores tras las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo, quienes serán bajas para este compromiso.
Estados Unidos, dirigido por Mauricio Pochettino, llega tras golear 4-1 a Perú en el inicio de esta ventana internacional.
¡Hoy juega Chile! 🙌
Segundo compromiso en Norteamérica para #LaRoja 🇨🇱 que visita a Estados Unidos 🇺🇸 en St. Louis, Misuri 📍
🇺🇸🆚🇨🇱
🕘 21:00hrs.
🏟️ Energizer Park.
📺 Transmite Mega.#SiempreConLaRoja pic.twitter.com/nOmTaAQzQP
— Selección Chilena (@LaRoja) September 29, 2026
Lo más leído
- Captan a tres personas vandalizando la Mano del Desierto en Antofagasta: Empresa confirmó que los suspendieron de sus funciones
- Gobierno atribuye a “falta de recursos” los límites del subsidio al empleo para generar más puestos laborales: "En pandemia se gastaron billones en subsidios"
- "Tuvo una muy buena presentación": Presidente Kast entrega su apoyo al canciller Pérez Mackenna tras la interpelación
- Más de US$ 380 millones en obras para 2027 y 241 contratos: Los detalles del MOP en el Plan Chile Despega
- Eco Mapu, Micelio y Le Grenier: 13 cafeterías chilenas destacan entre las mejores de Sudamérica