Estados Unidos vs. Chile: A qué hora juega La Roja y dónde ver en vivo

La Selección Chilena vuelve a la cancha este martes 29 de septiembre para enfrentar a Estados Unidos en el segundo partido de su gira amistosa por Norteamérica.

El encuentro se disputará desde las 21:00 horas de Chile en el Energizer Park de St. Louis, Misuri, estadio donde hace de local el St. Louis City de la MLS.

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Chile?

El partido podrá verse en televisión abierta a través de Mega y vía streaming mediante MegaGO.

Partido: Estados Unidos vs. Chile

Estados Unidos vs. Chile Fecha: martes 29 de septiembre

martes 29 de septiembre Hora: 21:00 horas de Chile

21:00 horas de Chile Estadio: Energizer Park, St. Louis, Misuri

Energizer Park, St. Louis, Misuri TV: Mega

Mega Streaming: MegaGO

¿Cómo llegan Estados Unidos y Chile?

La Roja viene de perder 1-0 ante Canadá en Toronto, encuentro en el que terminó con nueve jugadores tras las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo, quienes serán bajas para este compromiso.

Estados Unidos, dirigido por Mauricio Pochettino, llega tras golear 4-1 a Perú en el inicio de esta ventana internacional.