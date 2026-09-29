Bancada UDI busca rebajar a $1.000 los recursos asignados al INDH en la Ley de Presupuestos: “Requiere una revisión profunda y urgente”

Los diputados de la UDI Sergio Bobadilla, Alejandra Valdebenito y Hotuiti Teao anunciaron que presentarán una indicación para bajar a $1.000 los recursos asignados al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuestos 2027.

Con ello, los gremialistas buscan forzar el cierre del organismo mientras no avance la iniciativa que lo moderniza.

En esa línea, plantearon controversias en las que se ha visto envuelto el INDH, acciones que, a su juicio, justificarían la decisión de reducir el presupuesto.

En detalle, apuntaron a eventuales “presiones internas” durante el estallido social para que el Instituto declarara que había violaciones sistemáticas a DD. HH. sin que ningún organismo las confirmara.

También recordaron que el organismo gastó $250 millones para la contratación de una productora de eventos y otros $60 millones destinados a viajes al extranjero desde 2022 a la fecha.

Según los gremialistas, estos antecedentes “muestran que el INDH requiere de una revisión profunda y urgente. No podemos seguir destinando millonarios recursos públicos a una institución que, en los últimos años, se ha visto envuelta en una serie de polémicas y ha terminado alejándose de la función para la que fue creada”.

“Estamos absolutamente convencidos de que el Congreso tiene la responsabilidad de abordar esta situación y avanzar de una vez por todas en el cierre del organismo, al menos hasta que se avance en la modernización de su gobernanza. Mientras eso no suceda, no corresponde asignar ningún peso para que siga funcionando”, acotaron.

Con todo, los UDI cuestionaron el rol del organismo en la entrega de pensiones de gracia por el estallido social y los dichos del director Yerko Ljubetic al proyecto que sanciona los rayados, apuntando a una “criminalización de la expresión artística”.

“Todos estos antecedentes demuestran que el INDH perdió el rumbo y que no basta con un cambio cosmético, sino que se necesita una transformación profunda. Por eso, como Bancada UDI vamos a utilizar la Ley de Presupuestos 2027 para forzar ese cambio; mientras no exista una reforma de fondo, el organismo debe dejar de funcionar y de malgastar millonarios recursos públicos”, cerraron.