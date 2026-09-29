Argentina anuncia acciones contra firma por vuelos entre Malvinas y Punta Arenas

El Gobierno de Javier Milei anunció acciones sancionatorias, penales y diplomáticas tras detectar vuelos de la firma Thales UK Limited entre las islas Malvinas y Punta Arenas.

Según informó la Presidencia argentina, las operaciones fueron realizadas con una aeronave de matrícula británica y “sin autorización de las autoridades argentinas”.

Ante esta situación, Milei ordenó iniciar de manera urgente los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, además de realizar gestiones diplomáticas.

El anuncio ocurre en medio de una nueva escalada de medidas de Buenos Aires respecto de las islas Malvinas, administradas por Reino Unido y cuya soberanía es reclamada por Argentina.

Argentina también apunta al proyecto petrolero Sea Lion

En paralelo, Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos de su Gobierno a iniciar un procedimiento de arbitraje contra Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte del archipiélago.

Argentina dio a Londres un plazo de dos semanas para adoptar medidas destinadas a detener las actividades que considera una explotación ilegítima de hidrocarburos. De no ocurrir, anunció que recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

El proyecto Sea Lion apunta a iniciar la producción de petróleo en 2028 y es impulsado por compañías que cuentan con autorización de las autoridades de las islas. Reino Unido ha rechazado los cuestionamientos argentinos y sostiene que corresponde a los habitantes del archipiélago decidir sobre su futuro y sus recursos.