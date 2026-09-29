PDI detiene a joven de 19 años sindicado como líder de banda dedicada a portonazos y secuestros exprés

La Policía de Investigaciones (PDI) informó la detención de un joven chileno de 19 años sindicado como líder de la banda “Los 777”, agrupación investigada por robos violentos de vehículos, encerronas, portonazos y secuestros exprés.

El imputado se encontraba prófugo desde el 26 de agosto, cuando detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) detuvieron a otros tres integrantes de la banda en un operativo desarrollado en Colina.

En esa oportunidad, el joven logró evitar su captura y, según la policía, cambió reiteradamente de domicilio para eludir a los investigadores.

Fue ubicado en la casa de su madre

Tras labores de inteligencia y vigilancia, detectives establecieron que el imputado había regresado al domicilio de su madre en Lampa. Su captura se concretó el pasado 9 de septiembre.

Al advertir la presencia policial, el joven intentó escapar y deshacerse de evidencia, pero fue detenido por los funcionarios.

Durante el procedimiento, la PDI incautó especies sustraídas a una de las víctimas, además de vestimenta y calzado que estarían vinculados a dos robos con intimidación investigados por la policía.

De acuerdo con la PDI, “Los 777” se especializaban en robos de vehículos mediante violencia e intimidación, con modalidades como portonazos y encerronas, además de la retención temporal de víctimas.