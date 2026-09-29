Allanan “puntos de interés” en Lo Espejo y La Cisterna tras crimen de cabo Aguilera: Incautaron cargadores de radio y dinero en efectivo

Personal de Carabineros llevó a cabo allanamientos en seis domicilios de Lo Espejo y La Cisterna.
Esto, en el marco de la investigación por el homicidio del cabo 2° Christopher Andrés Aguilera Fernández, ocurrido el domingo recién pasado.
El asesinato ocurrió la tarde del domingo en la población Las Dunas, donde Aguilera y otros funcionarios se encontraban realizando patrullajes preventivos.
En ese contexto, hicieron una fiscalización en la vía pública a un grupo de individuos; sin embargo, uno de ellos disparó contra los efectivos policiales. Aguilera recibió un disparo en la cabeza y, pese a ser trasladado a un recinto asistencial, falleció debido a la gravedad de sus heridas.
De acuerdo con información policial, en el contexto de la indagatoria se logró determinar la existencia de “delitos conexos”, asociados a la infracción de la Ley de Control de Drogas y Armas.
En los procedimientos, que se realizaron tras una autorización emanada desde la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, se incautaron diversas evidencias de interés para la indagatoria del crimen.
Entre ellos:
- 17 cargadores de radio.
- $2.100.000 en dinero en efectivo.
- Dos teléfonos celulares.
- Creatina
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